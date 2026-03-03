SUSCRÍBETE
Mundo
    Mundo

    Kuwait condena el “brutal ataque iraní” contra la embajada de Estados Unidos en el país

    Desde el ministerio de Exteriores del país expresaron que se trata de un acto que constituye una “flagrante violación” de todas las normas y leyes internacionales.

    Por 
    Europa Press
    Humo en Teherán tras los ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Foto: Xinhua/Shadati. Shadati

    Las autoridades de Kuwait ha condenado este martes el “brutal ataque iraní” sufrido por la Embajada de Estados Unidos en el país, en medio de las represalias de las fuerzas iraníes contra países del golfo Pérsico en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Kuwait ha expresado “el rechazo y la condena en los términos más enérgicos” al “brutal ataque” que tenía como objetivo el edificio de la legación estadounidense en Kuwait, confirmando así el ataque contra la representación diplomática estadounidense después de que a primera hora del día Washington anunciara su cierre y la evacuación de su personal “no esencial”.

    Así, ha denunciado que se trata de un acto que constituye una “flagrante violación” de todas las normas y leyes internacionales, incluidas las relativas a relaciones diplomáticas como la convención de Ginebra y la de Viena, que “otorgan inmunidad a las instalaciones diplomáticas y a su personal incluso en casos de conflicto armado”.

    En este sentido, el Ministerio de Exteriores reitera que Kuwait tiene derecho a tomar “todas las medidas y acciones necesarias para proteger su seguridad, su integridad territorial, sus ciudadanos y sus residentes”.

    Estados Unidos ha cerrado este martes sus Embajadas en Riad y Kuwait, trasladando a sus diplomáticos y trabajadores a sus legaciones en Jordania, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Irak, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo.

