SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

El Departamento de Estado admitió que cerca de 55 millones de personas que viven en Estados Unidos con algún tipo de visado están sujetas a revisión y, por consiguiente, a posible deportación. Entre tanto, la Casa Blanca afirmó que desde que Trump está en el poder se han revocado más de seis mil visas.

Por 
France 24
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita un centro de detención de migrantes, conocido como "Alcatraz de los Caimanes", en Ochopee, Florida, el 1 de julio de 2025. Foto: Archivo ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Una respuesta por escrito a la pregunta de la agencia The Associated Press reveló que para el gobierno estadounidense todos los titulares de visas estadounidenses están sujetos a una “investigación continua”. Por lo tanto, más de 55 millones de extranjeros que tienen visas estadounidenses válidas pueden caer en posibles revocaciones por violaciones de las normas de inmigración. Lo que podría equivaler a que puedan resultar en deportación.

Estadías vencidas, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o brindar apoyo a una organización terrorista: Donald Trump sigue buscando irregularidades que terminen en deportación.

Vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante un puente aéreo militar en Fort Bliss, Texas, el 7 de febrero de 2025. Foto: Archivo SGT. GRIFFIN PAYNE

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra investigación, incluidos los registros policiales o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, dijo el Departamento de Estado.

El mismo departamento del gobierno de Trump afirma que las deportaciones y revisiones “son del compromiso de la Administración Trump de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, desde el día de la toma de posesión el Departamento de Estado ha revocado más del doble de visas, incluidas casi cuatro veces más visas de estudiantes, que durante el mismo período del año pasado”.

Números récord

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la Administración ha centrado sus esfuerzos en la deportación de migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, pero también ha extendido la arremetida a titulares de visas de intercambio para estudiantes y visitantes. Pero la respuesta actual del Departamento de Estado sugiere que el proceso de revisión es mucho más extenso.

A principios de esta semana, el departamento dijo que desde que Trump regresó a la Casa Blanca, ha revocado más de 6.000 visas de estudiantes por estadías excesivas y violaciones de las leyes locales, estatales y federales, la gran mayoría de las cuales fueron agresiones, conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas y “apoyo al terrorismo”.

Según afirman, alrededor de 4.000 de esas 6.000 se debieron a infracciones reales de las leyes y que aproximadamente entre 200 y 300 visas fueron revocadas por cuestiones relacionadas con el terrorismo, incluido el apoyo a organizaciones terroristas designadas o estados patrocinadores del terrorismo.

Patrullando la ciudad

El máximo mandatario ha cubierto las calles de Washington de Policía y Ejército para “reducir la criminalidad”, dijo, en respuesta a una declaración realizada el 11 de agosto por “Emergencia de Seguridad Pública”.

“Creo que voy a salir esta noche con la policía y el Ejército. Vamos a hacer el trabajo”, afirmó Trump en una entrevista radiofónica con el periodista Todd Starnes.

Miembros de la Guardia Nacional custodian el Centro de Detención Metropolitano (MDC), en el centro de Los Ángeles, California, el 8 de junio de 2025. Foto: Archivo FREDERIC J. BROWN

Por ello, tomó el control de la Policía de Washington y anunció la activación de unos 800 soldados de la Guardia Nacional de la capital para “restablecer el orden público”, pese a que los datos de criminalidad de la ciudad se encuentran en su menor nivel en 30 años. La cifra, ya abultada, podría ser mayor. Hasta seis estados gobernados por republicanos han enviado más efectivos, por lo que el número de soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington superaría ahora mismo los 2.000.

En la misma entrevista también afirmó que “en los últimos cuatro meses, no ha entrado nadie a nuestro país porque somos duros, somos inteligentes y sabemos lo que hacemos”, dijo el presidente que aseguró que “el daño que Joe Biden y su grupo de idiotas le hicieron a este país es inimaginable, especialmente en la frontera”.

Más sobre:EE.UU.TrumpvisasdeportacionesMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir
Chile

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

“Sabemos cuáles son los nudos críticos”: Cataldo dice tener certeza que en el Senado podrán construir acuerdos en proyecto que da fin al CAE

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente
Negocios

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios

¿Punto de inflexión en materia de inversión?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas
El Deportivo

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas

El impactante registro de los hinchas de Independiente sacando elementos contundentes desde una bodega del estadio

Con 4 mil hinchas en las tribunas: los detalles de la prueba de fuego del Claro Arena a horas de su apertura oficial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos
Cultura y entretención

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones
Mundo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Trump sostiene que “preferiría” no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos