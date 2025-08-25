SUSCRÍBETE
Mundo

La agencia de inmigración de Estados Unidos detiene nuevamente al salvadoreño Kilmar Ábrego para deportarlo a Uganda

Uno de sus abogados ha declarado que las autoridades de Estados Unidos pretenden expulsarlo a Uganda como “venganza”.

Por 
Europa Press

El Servicio de Control de Inmigración (ICE) de Estados Unidos ha detenido de nuevo este lunes al salvadoreño Kilmar Ábrego García, con vistas a completar la deportación de quien está considerado ya un símbolo de las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump.

Ábrego García fue deportado por error a El Salvador y, tras regresar a Estados Unidos gracias a la intervención de los tribunales, quedó en libertad el viernes de la semana pasada. Sin embargo, este lunes ha pasado de nuevo a estar bajo custodia.

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ha confirmado el arresto con un mensaje en la red social X en el que ha acusado a Ábrego García de ser un miembro de la Mara Salvatrucha, traficar con seres humanos y abusar de niños.

“El presidente Trump no va a permitir que este inmigrante ilegal (...) siga aterrorizando a los ciudadanos de Estados Unidos”, ha subrayado Noem, sin especificar el destino al que será deportado Ábrego García.

Uno de sus abogados, Simon Sandoval-Moshenberg, ha declarado a la cadena CNN que las autoridades de Estados Unidos pretenden expulsarlo a Uganda como “venganza”, “para castigarle por ejercer sus derechos constitucionales” al denunciar su caso ante los tribunales.

“Hay otra opción perfectamente razonable, Costa Rica, donde su familia puede visitarle con más facilidad, pero intentan enviarle al otro lado del mundo”, ha reclamado.

