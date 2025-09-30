SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz

Trump presentó el lunes un plan que prevé un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en un plazo de 72 horas e incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado ‘Junta de la Paz’.

Por 
Europa Press
Imagen del 27 de julio de 2025 de personas esperando la ayuda humanitaria lanzada por un avión, en la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La Autoridad Palestina ha expresado este lunes su satisfacción por los esfuerzos “sinceros y decididos” del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la presentación este lunes de una propuesta de plan de paz que incluye la creación de un gobierno interino supervisado por el propio Trump.

“El Estado de Palestina acoge con satisfacción los sinceros y decididos esfuerzos del presidente Donald J. Trump para poner fin a la guerra en Gaza y afirma su confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz”, ha publicado la Autoridad Palestina en un comunicado recogido por la agencia de noticias WAFA.

El texto destaca la importancia de la implicación de Estados Unidos para “lograr la paz en la región” mediante un acuerdo “que garantice la entrega de suficiente ayuda humanitaria a Gaza, facilite la liberación de los rehenes y prisioneros y la instauración de mecanismos para proteger al pueblo palestino, garantizar que se respeta el alto el fuego y seguridad para las dos partes”.

También pide “evitar la anexión de territorios, parar el desplazamiento de palestinos y acciones unilaterales contrarias al Derecho Internacional”. Menciona asimismo la liberación de los fondos retenidos por Israel y una “retirada israelí total”.

El objetivo final es “la unificación de los territorios palestinos y sus instituciones en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este y el fin de la ocupación” y una paz basada en un estado palestino que conviva con el Estado de Israel con seguridad, paz y buena vecindad.

La Autoridad Palestina aboga así por un estado palestino “moderno, democrático y desmilitarizado”, con pluralismo y transiciones pacíficas del poder. El comunicado menciona además varias reformas en marcha para mejorar el funcionamiento de sus instituciones, muchas de ellas requeridas por la comunidad internacional.

En esta línea, Husein al Sheij, vicepresidente palestino y ‘número dos’ del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ha aplaudido los “sinceros esfuerzos” de Trump para “poner fin a la guerra”. “Expresamos nuestra confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz”, ha afirmado en su cuenta en la red social X.

“Renovamos nuestro compromiso conjunto con Estados Unidos y todos los socios para poner fin a la guerra y alcanzar un acuerdo exhaustivo y una paz justa a partir de la solución de dos Estados”, ha señalado, si bien el Gobierno de Israel ya ha rechazado públicamente en numerosas ocasiones la creación del Estado de Palestina.

Al Sheij ha hecho hincapié en que la Autoridad Palestina mantiene una postura “constructiva” y “positiva” con el objetivo de “finalizar un acuerdo y garantizar su aplicación para lograr seguridad, estabilidad y paz para los pueblos de la región”. “Todos los esfuerzos deben estar dirigidos a detener la guerra, los asesinatos, la destrucción y el hambre”, ha zanjado.

Trump presentó el lunes un plan que prevé un alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en un plazo de 72 horas e incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado ‘Junta de la Paz’ a presidir por el propio mandatario estadounidense. Además, una ‘Fuerza Internacional de Estabilización’ controlaría el enclave palestino y se encargaría del desarme de Hamás.

A cambio, según recoge la propuesta presentada tras una reunión de Trump con Netanyahu, una vez sean liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023, “incluidas todas las mujeres y los niños detenidos en ese contexto”.

Tras aceptar el acuerdo, se reanudaría la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza conforme a los términos del acuerdo del 19 de enero y sería gestionada por la ONU y sus agencias, la Cruz Roja y “otras organizaciones internacionales no vinculadas en forma alguna con ninguna de las partes”.

El horizonte final de la propuesta es que “cuando se cumplan las condiciones haya una vía creíble para la autodeterminación palestina y que tenga su propio Estado, que reconocemos como aspiración del pueblo palestino”. “Israel no ocupará ni se anexionará Gaza”, recoge el plan, publicado por la Casa Blanca, que contempla sin embargo que las tropas israelíes permanezcan en “un perímetro de seguridad que existirá hasta que Gaza sea segura ante cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 66.000 palestinos muertos y más de 168.300 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

Más sobre:Guerra Medio OrienteDonald TrumpAutoridad PalestinaEstados UnidosGazaEstado palestinoIsrael

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa

Alemania dice que la propuesta de Trump para Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

Corea del Norte rechaza una desnuclearización y dice que sería entregar “la soberanía” y “su derecho a existir”

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

4.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

5.
Boric inaugura nuevo Centro de Salud Mental en Maipú y recuerda su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico

Boric inaugura nuevo Centro de Salud Mental en Maipú y recuerda su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa
Chile

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa

Quiénes son los candidatos al Senado por Atacama

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”
Negocios

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Estudio revela alza de 176% en obligaciones ambientales de proyectos de inversión en una década

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu
Tendencias

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

El Valencia demanda a Netflix por documental sobre Vinícius Júnior

La reacción de Gustavo Quinteros tras el insólito gol errado de Pablo Galdames en el clásico entre Independiente y Racing

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”
Cultura y entretención

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz
Mundo

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz

Alemania dice que la propuesta de Trump para Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

Corea del Norte rechaza una desnuclearización y dice que sería entregar “la soberanía” y “su derecho a existir”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición