La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba proyecto de ley respaldado por Trump para imponer nuevas reglas de votación

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles la ley Save America, que cambiaría las regulaciones electorales del país, al requerir una prueba de ciudadanía al momento de registrarse como votante y reduciría significativamente el voto por correo.

Al imponer estos nuevos requisitos, la legislación, que fue aprobada por 218 votos a favor y 213 en contra, reformaría las leyes electorales federales en los 50 estados. Sin embargo, ahora enfrenta un complicado paso por el Senado, de acuerdo a observadores cercanos.

Entre ellos, Shenna Bellows, secretaria de estado de Maine y candidata demócrata a gobernadora que afirmó: “Soy escéptica de que el Senado vote sobre este proyecto de ley, porque este proyecto de ley va más allá del proyecto de ley que ya enviaron al Senado, (el cual) no ha sido abordado” .

El paso del proyecto a la Cámara Alta fue aprobado gracias a que los republicanos votaron unánimemente a favor. A ellos se sumó un demócrata: Henry Cuellar, representante por Texas.

La legislación de 32 páginas establece que los estados deben obtener una prueba por medio de un documento de ciudadanía “en persona”, como un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento, para así registrarlo para votar en una elección federal.

Además, de acuerdo a esta ley, los votantes deberán mostrar una identificación con fotografía para sufragar en persona. También introduce nuevas normas para el voto por correo, que exigen que los electores presenten una copia de una identificación válida al solicitar y emitir su voto en ausencia.

“Es solo sentido común. Los estadounidenses necesitan una identificación para conducir, abrir una cuenta bancaria, comprar medicamentos para el resfriado y solicitar asistencia del gobierno” , dijo a la prensa el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana. “¿Por qué votar sería diferente?”, reafirmó.

Por el contrario, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, declaró que “este es un intento desesperado de los republicanos por distraer”.

“La llamada Ley Save no se trata de la identificación de votantes, sino de la supresión del voto. Y no tienen ninguna credibilidad en este asunto” , afirmó Jeffries.

Como detalló NBC News, Jeffries y otros demócratas señalan que el proyecto de ley republicano surge tras las declaraciones del presidente Donald Trump de que quiere “nacionalizar” las elecciones y “controlar la votación en al menos 15 lugares”.

A su juicio, esto va en contra de la Constitución de EE.UU., que otorga a los estados la autoridad sobre los “horarios, lugares y forma de celebrar elecciones” para cargos federales.

Como consignó The Guardian, la Cámara de Representantes aprobó previamente en 2024 una versión de la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (Save, por sus siglas en inglés) con tres votos demócratas. Sin embargo, sin el apoyo demócrata en el Senado, esta se ha mantenido sin ser promulgada.

La implementación de los requisitos del proyecto original, incluidos los requisitos de prueba de ciudadanía, entraría en vigor de inmediato, lo que dejaría a los estados lidiando por adecuar sus sistemas de votación a la nueva ley.

La propuesta legislativa, patrocinada por el representante Chip Roy, republicano por Texas, y su compañero de bancada, el senador Mike Lee (Utah), pasará ahora al Senado, donde enfrentará un camino difícil. Acá los republicanos controlan 53 escaños, pero algunos se muestran escépticos o se oponen rotundamente a la legislación.