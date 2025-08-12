La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Anchorage, Alaska, el viernes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Anchorage, Alaska, el viernes, según confirmó la Casa Blanca este martes.

Anchorage es un punto intermedio entre Washington y Moscú, lo que ofrece un espacio neutral para posibles conversaciones delicadas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, presentó el encuentro como un “ejercicio de escucha”. “Solo una de las partes involucradas en la guerra estará presente”, dijo Leavitt, “y entonces le corresponde al presidente ir y comprender mejor cómo podemos, con suerte, poner fin a esta guerra”.

.@PressSec: "On Friday morning, President Trump will travel to across the country to Anchorage, Alaska, for a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin ... President Trump is determined to try and end this war and stop the killing." pic.twitter.com/7nOoGJq7hQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 12, 2025

Suiza, Turquía y Emiratos Árabes Unidos habían estado entre los lugares especulados para la cumbre, el primer encuentro entre Putin y un presidente estadounidense desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

“Se hablaron de muchos lugares, pero, por supuesto, Alaska es un estado dentro de Estados Unidos de América, por lo que el presidente se siente muy honrado”, dijo Leavitt.

No se ha hecho pública la sede de la reunión, pero Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska con unos 300.000 habitantes, ya está experimentando una afluencia de funcionarios y periodistas que buscan habitaciones de hotel y otros servicios para cubrir las conversaciones de alto nivel.

Los medios estatales rusos han especulado que la reunión podría tener lugar en una base militar o en el complejo turístico Alyeska, al sur del centro de Anchorage, en el barrio de Girdwood, indicó el New York Post.

This is the hotel in Alaska where, according to media reports, the meeting between Vladimir Putin and Donald Trump may take place.



Alyeska Resort is located in the mountains near Anchorage, in the town of Girdwood. There is also a small airport for light aircraft nearby. The… pic.twitter.com/snffCuKk5n — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2025

El Kremlin también invitó a Trump a cruzar a territorio ruso desde Alaska, pero Leavitt afirmó que el presidente no abandonaría territorio estadounidense, a pesar de que el propio Trump afirmó varias veces el lunes que “iba a Rusia”.

“Quizás haya planes en el futuro para viajar a Rusia”, dijo la secretaria de prensa, pero la reunión del viernes se llevará a cabo íntegramente en Alaska.

Leavitt reafirmó que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no participará en las conversaciones, ya que el propio Putin le pidió a Trump reunirse personalmente.

“El presidente acepta esta reunión a petición del presidente Putin”, dijo, señalando que Trump planea llamar a Zelensky y a otros líderes europeos una vez finalizada la reunión.

Trump declaró el lunes que espera determinar casi de inmediato si su reunión con Putin puede culminar en un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Al final de esa reunión, probablemente en los primeros dos minutos, sabré con exactitud si se puede llegar a un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La reunión del viernes en Alaska será “en realidad una reunión de tanteo”, dijo Trump, y añadió: “Será buena, pero podría ser mala... Quizás diga: ‘Mucha suerte, sigan luchando’. O quizás diga: ‘Podemos llegar a un acuerdo’”.