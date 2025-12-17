La Eurocámara defiende la eliminación de las fronteras internas de la UE para mover tropas y material militar

El Parlamento Europeo defendió este miércoles el paquete presentado por la Comisión Europea para la eliminación de las fronteras internas de la Unión para mover tropas y material militar en situaciones de conflicto bélico.

En una resolución, los eurodiputados apuestan por una versión militar de la Schengen, la zona europea sin fronteras que permite la libre circulación de personas, bienes y servicios, que en este caso favorezca el transporte de grandes cantidades de efectivos y de material pesado, además de promover la modernización de vías férreas, carreteras, túneles y puentes.

Pese a los avances, la Eurocámara apunta que existen “importantes barreras administrativas y financieras” a la movilidad militar, por lo que puede demorarse más de un mes el transporte de material militar a través de la UE.

Frente a esto, instan a los países de la Unión y a la Comisión Europea a invertir más en infraestructuras de transporte, especialmente a lo largo de los cuatro corredores de movilidad militar de la UE. Para ello, piden agilizar los permisos y autorizaciones mediante la aplicación de una ventanilla única.

Aplauden la propuesta de más de 17.000 millones de euros (unos US$19.960 millones) en el próximo presupuesto europeo y piden a los Estados miembros que se abstengan de recortar la iniciativa.

También se hacen eco de que modernizar 500 “puntos críticos” de infraestructura, como puentes o túneles, requeriría al menos 100.000 millones de euros (unos US$117.000 millones).