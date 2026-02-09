SUSCRÍBETE POR $1100
    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    La pena fue dada a conocer dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

    Por 
    Europa Press
    Kin Cheung

    La Justicia de Hong Kong ha sentenciado este lunes al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai a 20 años de prisión por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para realizar publicaciones sediciosas, casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

    El veredicto, además de a Lai, de 78 años, afecta también a sus tres compañías Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited, creadas en torno al diario ‘Apple Daily’, que ha sido clasificado como sedicioso por parte del Tribunal Superior de Hong Kong, según ha recogido la agencia de noticias china Xinhua.

    La corte ha condenado a Lai y a las tres entidades por un cargo de conspiración para publicar una publicación sediciosa y un cargo de conspiración para entrar en colusión con fuerzas extranjeras. A título individual, el magnate ha sido también condenado por otra acusación como la segunda.

    Los magistrados han emitido asimismo la sentencia contra seis ex altos cargos del diario que se habían declarado culpables y que han recibido condenas desde los seis años y nueve meses hasta los diez años de cárcel, mientras que otros dos activistas han sido sentenciados a siete años y tres meses de prisión, según ha recogido el diario ‘South China Morning Post’.

    De este modo y con una vista de apenas diez minutos ha concluido un proceso legal iniciado en 2023, si bien no era la primera vez de Lai ante la Justicia, pues ya había sido arrestado en diciembre de 2020 en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional --promovida desde Pekín para criminalizar cuestiones como la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong--, momento desde el cual ha permanecido detenido.

    Asimismo, Lai fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel en abril de 2021 por fraude y participación en una protesta no autorizada, en un caso que derivó a su vez en penas de cárcel para varios representantes más de la oposición.

