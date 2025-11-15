OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    La legisladora Marjorie Taylor Greene culpa a Trump de las amenazas en su contra tras su quiebre político

    La antigua aliada del presidente estadounidense lo acusó de poner en peligro su vida con los comentarios que él efectuó en su red social, donde le quitó su apoyo y la calificó de traidora.

    Por 
    Lya Rosen

    La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene acusó el sábado al presidente estadounidense Donald Trump de “poner su vida en peligro”, argumentando que las críticas que él hizo en redes sociales el viernes pasado desencadenaron una ola de amenazas en su contra.

    Previamente, el mandatario la calificó de traidora y una “vergüenza” para el Partido Republicano, después de que la parlamentaria afirmara que respaldaría a un rival contra ella en las próximas elecciones de mitad de mandato.

    Greene, quien anteriormente defendió con fuerza al jefe de Estado y a su movimiento MAGA, reveló que había sido contactada por empresas de seguridad privada que le advirtieron sobre su integridad, después de que Trump anunciara que le retiraba su apoyo.

    En una publicación en su cuenta de la red social X, la representante por Georgia escribió que “un foco de amenazas contra mí está siendo alimentado e incitado por el hombre más poderoso del mundo. El hombre al que apoyé y ayudé a ser elegido”.

    Para luego afirmar: “La retórica agresiva que me ataca históricamente ha llevado a amenazas de muerte y múltiples condenas de hombres que fueron radicalizados por el mismo tipo de retórica que se dirige hacia mí en este momento. Esta vez por el presidente de los Estados Unidos”.

    En su publicación la congresista republicana no detalló el tipo de amenaza de la que es objeto, pero afirmó que “como mujer, me tomo en serio las amenazas de los hombres. Ahora entiendo un poco el miedo y la presión que deben sentir las mujeres que son víctimas de Jeffrey Epstein y su camarilla”.

    El término de la relación

    El quiebre definitivo de Trump con Greene ocurrió el viernes en la noche, cuando el jefe de Estado se volcó a su cuenta en Truth Social para referirse a la legisladora como “loca” y una “lunática desvariada” que se quejaba de que él no le contestaba las llamadas.

    “¡QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE!. No puedo soportar la llamada de una lunática desvariando todos los días”, escribió, para luego asegurar que respaldaría a un rival contra ella en las próximas elecciones de mitad de mandato “si se presenta la persona adecuada”.

    Este sábado en la mañana, el presidente de EE.UU. continuó con sus mordaces palabras contra Greene en dos publicaciones más en redes sociales, llamándola “congresista de poca monta”, “traidora” y una “vergüenza” para el Partido Republicano.

    Tras el primer posteo de Trump del viernes, Greene respondió en X acusándolo de mentir sobre ella y de intentar intimidar a otros republicanos antes de la votación de la Cámara de Representantes sobre la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el desaparecido delincuente sexual que fue cercano al mandatario en las décadas del 90 y 2000.

    Sin embargo, la disputa entre el actual presidente norteamericano y la representante, como detalla The Guardian, se venía desarrollando desde hace algunos meses, luego de que su antigua aliada, y una de las más fieles promotoras del movimiento MAGA, comenzase a oponérsele en una serie de temas.

    Entre los que se cuentan la ayuda militar estadounidense a Israel, el cierre del gobierno y los llamados Archivos Epstein, en los que Trump aparece nombrado varias veces.

