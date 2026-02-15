SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

    La CGT llamó a una reunión de urgencia para debatir la propuesta de una paralización general el mismo día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto de modernización laboral impulsado por el gobierno libertario.

    Por 
    Lya Rosen

    La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta de un paro general de 24 horas, el mismo día en que la Cámara de Diputados comience a discutir la reforma laboral de Javier Milei.

    La cita se realizará por videoconferencia, alrededor de las 16.00 horas, y en ella se enfrentarán las dos posturas que dividen a la central sindical: la que apunta al diálogo y la que impulsa una actitud más severa en las calles contra el proyecto laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado.

    En particular contra el artículo con los cambios en las licencias médicas, que habilita rebajas salariales en caso de accidentes o enfermedades, cuya inclusión en la reforma, como consignó el diario Clarín, sorprendió a la cúpula de la CGT.

    “No estaba hablado, de ninguna manera”, afirmó un dirigente con contactos en la administración Milei.

    Para luego agregar que, ante esto “lo que estamos analizando es ir a un paro general el mismo día del tratamiento de reforma en Diputados”.

    Los dirigentes de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles próximo y proponer allí un paro general.

    Sin embargo, en las últimas horas decidieron adelantar la reunión ante la posibilidad de que los diputados sesionen el jueves 19.

    De acuerdo con el diario trasandino La Nación, el paro general como respuesta de la CGT a posibles cambios en la legislación laboral ya tiene antecedentes.

    El 24 de enero de 2024, a 45 días de haber asumido Milei, la cúpula sindical convocó la primera huelga contra sus reformas orientadas a desregular la economía argentina y a reducir el tamaño del Estado y sus niveles de intervención.

    El segundo paro de la CGT contra el mandatario argentino y sus políticas de ajuste se produjo cuatro meses más tarde, en mayo de 2024; mientras el 10 de abril de 2025, la central obrera convocó su tercera huelga durante la gestión libertaria.

    Matias Baglietto

    Esa vez contra las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo transandino que, según los gremios, provocarían una fuerte caída del poder adquisitivo, aumento del desempleo y precarización laboral.

    El pasado miércoles la CGT ya había realizado una convocatoria de protesta, en la Plaza de los Dos Congresos, mientras en el Senado se discutía la reforma laboral y, de acuerdo a los gremios, aún seguían las negociaciones por la ley impulsada desde la Casa Rosada.

    “El problema es que no cumplieron. Pensaron que con los artículos en los que cedían alcanzaba con nosotros y no es para nada así”, indicaron a Clarín dirigentes de la central.

    Esto llevó a un nuevo escenario donde los sectores marginales o alineados con el kirchnerismo, que alentaban un paro contra la reforma, obtuvieron un mayor apoyo dentro de la confederación.

    Más sobre:ArgentinaJavier MileiConfederación General del TrabajoHuelga generalReforma laboralCámara de DiputadosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    “La tormenta más fría del invierno”: California y Nevada se prepara para la mayor caída de nieve en la temporada

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    Capturan a dos mujeres por golpear a una persona con discapacidad en La Serena: una quedó en prisión preventiva

    Asociación de gendarmes cuestiona a Gajardo, rechaza sus dichos sobre “corrupción y sabotaje” y pide su renuncia

    Lo más leído

    1.
    Trump considera que el presidente israelí debería estar “avergonzado” por no indultar a Netanyahu

    Trump considera que el presidente israelí debería estar “avergonzado” por no indultar a Netanyahu

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal
    Chile

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    Capturan a dos mujeres por golpear a una persona con discapacidad en La Serena: una quedó en prisión preventiva

    La encrucijada republicana
    Negocios

    La encrucijada republicana

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Al ángulo de larga distancia y de chilena: los golazos de Cobresal que sorprendieron a la UC
    El Deportivo

    Al ángulo de larga distancia y de chilena: los golazos de Cobresal que sorprendieron a la UC

    En vivo: la UC de Garnero visita a Cobresal en busca de su segunda victoria de la Liga de Primera

    Suma siete meses sin ganar: Nicolás Jarry cae en su debut en la qualy del ATP de Río de Janeiro

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno
    Cultura y entretención

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”
    Mundo

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    “La tormenta más fría del invierno”: California y Nevada se prepara para la mayor caída de nieve en la temporada

    Nuevo Código Penal talibán reduce sanciones por violencia contra las mujeres

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York