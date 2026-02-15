La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta de un paro general de 24 horas, el mismo día en que la Cámara de Diputados comience a discutir la reforma laboral de Javier Milei.

La cita se realizará por videoconferencia, alrededor de las 16.00 horas, y en ella se enfrentarán las dos posturas que dividen a la central sindical: la que apunta al diálogo y la que impulsa una actitud más severa en las calles contra el proyecto laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado.

En particular contra el artículo con los cambios en las licencias médicas, que habilita rebajas salariales en caso de accidentes o enfermedades, cuya inclusión en la reforma, como consignó el diario Clarín, sorprendió a la cúpula de la CGT.

“No estaba hablado, de ninguna manera”, afirmó un dirigente con contactos en la administración Milei.

Para luego agregar que, ante esto “lo que estamos analizando es ir a un paro general el mismo día del tratamiento de reforma en Diputados” .

Los dirigentes de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles próximo y proponer allí un paro general.

Sin embargo, en las últimas horas decidieron adelantar la reunión ante la posibilidad de que los diputados sesionen el jueves 19.

De acuerdo con el diario trasandino La Nación, el paro general como respuesta de la CGT a posibles cambios en la legislación laboral ya tiene antecedentes.

El 24 de enero de 2024, a 45 días de haber asumido Milei, la cúpula sindical convocó la primera huelga contra sus reformas orientadas a desregular la economía argentina y a reducir el tamaño del Estado y sus niveles de intervención.

El segundo paro de la CGT contra el mandatario argentino y sus políticas de ajuste se produjo cuatro meses más tarde, en mayo de 2024; mientras el 10 de abril de 2025, la central obrera convocó su tercera huelga durante la gestión libertaria.

Esa vez contra las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo transandino que, según los gremios, provocarían una fuerte caída del poder adquisitivo, aumento del desempleo y precarización laboral.

El pasado miércoles la CGT ya había realizado una convocatoria de protesta, en la Plaza de los Dos Congresos, mientras en el Senado se discutía la reforma laboral y, de acuerdo a los gremios, aún seguían las negociaciones por la ley impulsada desde la Casa Rosada.

“El problema es que no cumplieron. Pensaron que con los artículos en los que cedían alcanzaba con nosotros y no es para nada así” , indicaron a Clarín dirigentes de la central.

Esto llevó a un nuevo escenario donde los sectores marginales o alineados con el kirchnerismo, que alentaban un paro contra la reforma, obtuvieron un mayor apoyo dentro de la confederación.