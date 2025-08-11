SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La muerte de Uribe Turbay refuerza el discurso de seguridad de la derecha en Colombia

León Valencia, politólogo y director de la fundación Pares en Colombia, considera que es clave entender que en Colombia este tipo de ataques no son casos aislados, sino que van cargados de "rabia y odio", por lo que fue un magnicidio "calculado" que buscaba impactar "políticamente".

Por 
RFI
León Valencia, politólogo y director de la fundación Pares en Colombia.

La muerte del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay ha conmocionado al país. En junio, Uribe Turbay fue atacado a tiros en un acto público, algo que reabrió las heridas de un país marcado por la violencia y los atentados políticos en los años 80 y 90.

Tras dos meses en el hospital, el favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026 murió luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado, según la clínica donde estaba internado.

RFI ha entrevistado a León Valencia, politólogo y director de la fundación Pares en Colombia, para conocer en más profundidad las consecuencias y circunstancias que rodean a la muerte de Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay.

Imagen de archivo cedida por COLPRENSA del 18 de julio de 2022 del senador colombiano, Miguel Uribe Turbay, participando en un seminario, en Bogotá, capital de Colombia. Foto: Xinhua/Alvaro Tavera/COLPRENSA [e]ok

¿Qué impacto tendrá este atentado en la carrera a la presidencia en Colombia en los próximos meses?

Era una persona joven que había liderado, ya en el último tiempo, el Centro Democrático, que es el principal partido de oposición y que había asignado la política colombiana en el siglo XXI. Ese partido y el uribismo eran el partido más importante hasta que llegó el Pacto Histórico, hasta que ganó Petro.

De manera que es muy lamentable esto e impacta profundamente la campaña electoral, porque estábamos en una conversación en el país sobre reformas sociales; era el principal tema que había puesto la izquierda y habían logrado avanzar algo en las reformas sociales en situaciones muy difíciles. Y viene este hecho que trae otra vez la discusión sobre seguridad.

Cuando se discute sobre seguridad, cuando se discute sobre miedo, y cuando, digamos, los medios de comunicación traen esa sensación de dificultad de la gente en las calles, en la vida diaria, ahí se siente muy cómoda la derecha. La derecha tiene más pergaminos para debatir el tema de seguridad y es su tema predilecto.

De hecho, después del atentado lamentable a Uribe Turbay, ese discurso de seguridad y del miedo ha crecido enormemente en el debate político nacional. Va a haber un esfuerzo enorme de la izquierda por mantener el debate sobre reformas sociales, para que la discusión no se centre únicamente en la seguridad.

Pero la va a tener difícil la izquierda en eso, a pesar de que en este momento tiene la Presidencia de la República.

Imagen del 7 de junio de 2025 de personas encendiendo velas mientras esperan noticias sobre la salud del precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Foto: Xinhua/Andrés Moreno [e]ANDRES MORENO

¿Cuáles considera usted que son las circunstancias o los motivos que hay detrás de este ataque contra el candidato presidencial?

Es una muerte que va a pesar mucho en la Policía colombiana en los próximos meses. Todavía no se ha esclarecido, ante el público, de dónde vinieron las balas, de dónde vino el atentado. Han sido muy sigilosas por las investigaciones.

Ya tenían al autor material preso, que era un joven menor de edad, y alrededor de eso han capturado a siete personas más. Tienen el autor material, ya tienen una trama, porque tenían como hilos sobre los que habían hecho ese atentado, pero se ha demorado mucho la Fiscalía en hacer públicos los resultados de esa investigación y en establecer de dónde viene, sobre todo, la autoría intelectual, que es lo más importante.

En Colombia, pues, no hay bala perdida; no son tiros espontáneos, no es que alguien se le ocurrió, con rabia y por odio, ir a matar a alguien. Aquí los tiros de ese carácter apuntan a donde impacta políticamente, y esto, pues, fue muy calculado.

Porque, imagínese, era el candidato que iba encabezando las encuestas en el partido de oposición, es nieto de un expresidente de la República, y tenía un discurso que trajo el discurso de la seguridad, el discurso más duro, y de violación de derechos humanos y de atropello a la izquierda misma. Entonces, el señor tenía un simbolismo muy importante: le pegaron a la persona que podría remover el fuego político en Colombia.

Eso es muy calculado y debe tener unos intereses detrás muy fuertes.

Más sobre:ColombiaUribe TurbayLeón ValenciaseguridadeleccionesCentro DemocráticoMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Los seis ejes del plan de Kast para protección a la infancia

“No se olviden de Gaza”: el mensaje póstumo de Anas al-Sharif, el último periodista de Al Jazeera asesinado por el Ejército israelí

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Servicios

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional
Chile

Corte rechaza reclamo de productoras contra Ñuñoa ante cobro por las externalidades de eventos masivos en el Nacional

Los seis ejes del plan de Kast para protección a la infancia

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Trump extiende por 90 días el plazo para los aranceles a China y aclara que no habrá gravámenes para el oro
Negocios

Trump extiende por 90 días el plazo para los aranceles a China y aclara que no habrá gravámenes para el oro

Andrés Music sale de la gerencia general de División El Teniente de Codelco

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía para la Región de Antofagasta

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

“Usen el VAR, para eso tienen la h...”: el duro dardo de Arturo Vidal que aparece en el informe de Felipe González
El Deportivo

“Usen el VAR, para eso tienen la h...”: el duro dardo de Arturo Vidal que aparece en el informe de Felipe González

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo

Federación rusa oficializa el amistoso de su selección nacional ante la Roja

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Mundo

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

“No se olviden de Gaza”: el mensaje póstumo de Anas al-Sharif, el último periodista de Al Jazeera asesinado por el Ejército israelí

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista