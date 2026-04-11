SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La oposición venezolana pide convocar elecciones ante “ausencia absoluta” de Maduro

    El partido Vente, de la líder opositora María Corina Machado, indicó que la Constitución de Venezuela estipula que el vicepresidente puede reemplazar al presidente solo por 90 días, ante lo que "debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días".

    Por 
    Lya Rosen
    Maria Corina Machado en su visita a Chile. Foto: Diego Martin/Aton Chile. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La oposición de Venezuela pidió este viernes convocar elecciones presidenciales ante la “ausencia absoluta” del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo que establece la Constitución ante este tipo de situaciones.

    Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República”, indicó el partido Vente, de la líder opositora María Corina Machado.

    “Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria”, agregó el comunicado de la colectividad, agregó el texto.

    Para luego detallar que la Constitución venezolana establece que “las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”.

    “Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”, indicó el partido liderado por la Premio Nobel.

    El 5 de enero, solo dos días después de la captura de Maduro por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada del país y desde ese momento gobierna bajo la vigilancia de Washington, cuya administración afirma controlar los negocios petroleros de Venezuela.

    Más sobre:VenezuelaVenteMaría Corina MachadoNicolás MaduroEleccionesConstituciónDelcy RodríguezMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”: Harris y el porqué está pensando en postularse a la presidencia en 2028

    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    Líbano anuncia un encuentro con Israel el próximo martes en Washington

    Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la “esclavitud sexual” de Japón en Corea

    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”

    Trump celebra exitosa misión Artemis II: “¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!"

    Lo más leído

    1.
    “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”: Harris y el porqué está pensando en postularse a la presidencia en 2028

    “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”: Harris y el porqué está pensando en postularse a la presidencia en 2028

    2.
    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    3.
    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    4.
    Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la “esclavitud sexual” de Japón en Corea

    Lee critica acciones de Israel contra palestinos y las compara con la “esclavitud sexual” de Japón en Corea

    5.
    Artemis II ameriza en la costa de California tras un viaje histórico a la órbita de la Luna

    Artemis II ameriza en la costa de California tras un viaje histórico a la órbita de la Luna

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”
    Chile

    Sindicato de docentes de U. Austral condena agresión a Lincolao, pero cuestiona invitación en “actual contexto nacional”

    Kast anuncia su primera cadena nacional para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

    JJ.CC. niegan haber convocado protesta donde agredieron a ministra Lincolao y rechazan sanciones a estudiantes “sin debido proceso”

    Crisis energética: economista jefe de la OCDE pide retirar subsidios universales a combustibles para evitar daño fiscal
    Negocios

    Crisis energética: economista jefe de la OCDE pide retirar subsidios universales a combustibles para evitar daño fiscal

    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas

    Presidente de Ripley: “Miramos el 2026 con prudencia y optimismo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile
    Tendencias

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Un partido de Primera en la B: Unión Española le empata sobre el final al líder Cobreloa
    El Deportivo

    Un partido de Primera en la B: Unión Española le empata sobre el final al líder Cobreloa

    Se le pasó el balón por entre las manos: el error de Omar Carabalí que sentenció a O’Higgins ante Huachipato

    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa
    Cultura y entretención

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    La oposición venezolana pide convocar elecciones ante “ausencia absoluta” de Maduro
    Mundo

    La oposición venezolana pide convocar elecciones ante “ausencia absoluta” de Maduro

    “Sé en qué consiste el trabajo y sé lo que requiere”: Harris y el porqué está pensando en postularse a la presidencia en 2028

    Legislador estadounidense pide que Trump se someta a una prueba cognitiva tras las amenazas a Irán

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis