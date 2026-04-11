La oposición venezolana pide convocar elecciones ante “ausencia absoluta” de Maduro

La oposición de Venezuela pidió este viernes convocar elecciones presidenciales ante la “ausencia absoluta” del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo que establece la Constitución ante este tipo de situaciones.

“ Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República”, indicó el partido Vente, de la líder opositora María Corina Machado.

“Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria” , agregó el comunicado de la colectividad, agregó el texto.

#COMUNICADO



Vente Venezuela sobre la ausencia absoluta en la Presidencia de la República:

Urge recuperar el orden constitucional. #SonLosMismos pic.twitter.com/KFPrQX9LIx — Vente Sucre Edo. Sucre (@VenteSucre) April 10, 2026

Para luego detallar que la Constitución venezolana establece que “las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”.

“Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”, indicó el partido liderado por la Premio Nobel.

El 5 de enero, solo dos días después de la captura de Maduro por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada del país y desde ese momento gobierna bajo la vigilancia de Washington, cuya administración afirma controlar los negocios petroleros de Venezuela.