La policía de Inglaterra detiene a más 400 personas que protestaban a favor del grupo Acción Palestina

Este sábado, la policía de Inglaterra arrestó alrededor de 425 personas en una manifestación en apoyo de Acción Palestina.

De acuerdo a Reuters, cientos de manifestantes se reunieron el sábado cerca del Parlamento, en el centro de Londres, para protestar contra la decisión del Gobierno laborista del primer ministro, Keir Starmer, de catalogar a la Acción Palestina como terrorista.

Esta decisión fue tomada en julio de este año, después de que dos activistas de la organización rayaron de color rojo los motores de dos aeronaves de la base aérea militar de Brize Norton. En el mismo lugar, provocaron algunos daños con unas barras de hierro.

Así, acorde con El País, la pertenencia o el apoyo a Acción Palestina podrá ser castigada hasta con 14 años de cárcel.

Esta manifestación es una de varias que han terminado con arrestos. El pasado 9 de agosto se registraron 522 detenciones por parte de la policía inglesa. De ellos, de acuerdo a Reuters, la mayoría eran mayores de 60 años.