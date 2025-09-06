Tras propuesta de comisión asesora sobre Segegob: Elizalde descarta eliminación de ministerios durante el actual gobierno

Luego de que la comisión convocada por el Ministerio de Hacienda para resolver cómo reducir el gasto público entregara sus propuestas el jueves, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), descartó esta jornada que se reubiquen o eliminen ministerios -una de las sugerencias de la instancia asesora- en lo que queda de gobierno.

La comisión fue integrada por cinco especialistas con carrera en el sector público, organismos internacionales y la academia: María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga. El trabajo que concluyó el jueves dejó como resultado 34 propuestas en distintas áreas, entre ellas, educación, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática e institucionalidad.

Algunas de las propuestas consideran revisar la gratuidad en la educación superior, fortalecer el control sobre el uso del Subsidio por Incapacidad Laboral, eliminar el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) y traspasar sus funciones a Interior, revisar la continuidad del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), entre otras.

Al cierre de su participación en la ceremonia Fraternitas de la República, el secretario de Estado fue consultado por el trabajo de la comisión. “Esta es una propuesta que obviamente se enmarca dentro de una solicitud que ha realizado el propio gobierno respecto de determinadas medidas para administrar mejor los recursos públicos, pero tendrá que ser estudiada, obviamente, en su momento”, aseveró.

“De todas maneras, no está dentro del programa de gobierno, y más aún, con los meses que quedan del mandato del Presidente Boric, impulsar algún tipo de cambio que implique eliminar ministerios o algo por el estilo. En eso tenemos que ser muy claros”, zanjó.