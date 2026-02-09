SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas

    Con esto el Partido Liberal Democrático (PLD) controlará 310 de los 465 escaños del Parlamento japonés.

    Por 
    Europa Press

    El Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra Sanae Takaichi ha logrado una victoria aplastante en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Japón y podrá no solo gobernar en solitario sino aprobar leyes sin el respaldo de la Cámara Alta o impulsar la reforma de la Constitución gracias a que controlará 310 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes de la Dieta o Parlamento nipón.

    Takaichi consigue así la ‘supermayoría’ a la que aspiraba con la convocatoria de elecciones anticipadas y un resultado récord mejorando incluso la histórica victoria del propio PLD de 1986. La primera ministra ni siquiera tendrá que apoyarse para gobernar en el Partido de la Restauración de Japón (PRJ), ahora Partido Innovación, que obtiene 36 representantes, según las últimas proyecciones de los medios japoneses.

    Este resultado otorga al PLD la presidencia de las 17 comisiones de la Cámara de Representantes y podrá además poner en marcha una reforma constitucional, siempre con referéndum posterior, que podría poner fin al carácter pacifista y a las limitaciones militares previstas en la Carta Magna. “Es la política de partido del PLD. Estaría agradecida si la Comisión de Reforma Constitucional deliberase minuciosamente sobre propuestas concretas”, ha declarado Takaichi tras conocerse los resultados.

    Takaichi se enfrentaba a una nueva alianza opositora y a la pérdida de los apoyos del tradicional socio de gobierno del PLD, Komeito, que se había alineado ahora con la Alianza Reformista Centrista que lidera el Partido Democrático Constitucional de Japón. Sin embargo, la nueva coalición ha pasado de 167 escaños a menos de 80, según las proyecciones, una derrota sin paliativos. “Debemos aceptar solemne y humildemente la opinión pública que han expresado. Este es un resultado duro”, ha manifestado su co-líder, Yoshihiko Noda, quien tiene previsto dimitir junto a su compañero, Tetsuo Saito.

    En breves declaraciones a NHK, Takaichi no ha celebrado todavía su victoria pero sí que ha hablado como si la tuviera asumida. “No voy a cambiar mi gabinete”, ha indicado, una vez sea reinvestida el próximo 18 de febrero, “porque llevan aquí tres meses y han trabajado duro”.

    Takaichi ha hablado, eso sí, de una posible reducción de los impuestos al consumo, “o bien reduciendo el impuesto a los alimentos a cero o al 5%, o reduciendo el impuesto a todos los productos”. “Quiero instar firmemente a la creación de un foro suprapartidista para agilizar el debate sobre este tema, ya que es un asunto de gran importancia”, ha indicado.

    Estos comicios han estado marcados por una destacada participación durante el periodo de votación anticipada. Entre el 28 de enero, día después del anuncio de las elecciones, y el 7 de febrero, han entregado su papeleta 27 millones de personas la mayor cantidad de votantes anticipados registrada hasta la fecha. Este número representa el 26,10% del total de votantes: 5,93 puntos porcentuales más que en las anteriores elecciones a la Cámara de Representantes.

