Mundo

La vida de bajo perfil del exlíder sirio Bashar al-Assad en Moscú: de paseo al mall y jugando videos en línea

Según elperiódico alemán Die Zeit, Assad, de 60 años, y su familia se han instalado en un lujoso rascacielos de la capital rusa, donde poseen unos 20 departamentos distribuidos en tres pisos valorados en US$ 40 millones.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
Asma al-Assad junto al entonces líder del régimen sirio, Bashar al-Assad. Foto: Archivo

Casi un año después de huir de un golpe de Estado que puso fin a su régimen de décadas en Siria, el expresidente Bashar al-Assad estaría viviendo en un exilio tranquilo en Moscú, según una investigación publicada por el periódico alemán Die Zeit.

El artículo señaló que Assad, de 60 años, y su familia se han instalado en un lujoso rascacielos de la capital rusa, donde poseen unos 20 departamentos distribuidos en tres pisos valorados en US$ 40 millones. Se le describe como alguien que pasa su tiempo jugando videos en línea, se mueve libremente por la ciudad y visita ocasionalmente el centro comercial cercano que está al lado del edificio donde vive.

El depuesto gobernante, apodado el “Carnicero” por matar a su propio pueblo, ha encontrado una nueva vida en una lujosa torre de 300 metros después de huir de Siria cuando fue derrocado en diciembre pasado, después de una ofensiva relámpago liderada por el grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham.

Bashar al-Assad junto a su esposa británica Asma Al-Assad.

Assad ahora vive con su esposa británica Asma Al-Assad, enferma de cáncer, sus hijos Hafez y Karim, de 24 y 21 años, y su hija Zein, de 22 años.

Totalmente dependiente del Kremlin, Assad ha hecho lo que una fuente describió como un “voto de silencio”. Die Zeit informó que el Presidente Vladimir Putin mantiene el “monopolio de la información”, ejerciendo control total sobre cómo se presenta el depuesto gobierno de Assad y la participación de Rusia en Siria.

Un periodista árabe entrevistado por Die Zeit afirmó que el exgobernante sirio mantiene un perfil bajo. Sin embargo, un exmiembro del círculo íntimo de Assad, identificado solo como “K.” y residente en Europa, proporcionó nuevos detalles sobre su vida en Moscú.

El lujoso departamento en Moscú ofrece una opulencia similar, con una entrada de 20 metros de altura, inundado de luz y decorado con arte moderno. Hay sofás, mamparas y a los visitantes se les ofrece una bebida.

Una imagen de Bashar al-Assad, dañada por las balas, cuelga en la pared de un edificio incendiado del departamento de Seguridad Criminal, después de que el líder sirio fuera derrocado, en Damasco, el 20 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Zohra Bensemra

Tienen un enorme baño caliente frente a una ventana de 3,9 metros en un rascacielos de 301 metros que disfruta de una de las mejores vistas de Moscú. El baño está decorado íntegramente con mármol de Carrara.

“El 9 de mayo, Día de la Victoria, podrás ver los fuegos artificiales desde el baño con una copa de champán”, explicó a De Zeit Natasha, que vende penthouses en la misma torre del distrito de Moscow City.

Los Assad “están en buena posición y disfrutan del dinero que robaron. El pueblo sirio no significa nada para ellos’, informó el periódico alemán, citando fuentes sirias.

Se dice que Assad puede moverse libremente por Moscú, pero pasa horas jugando videojuegos en línea y también suele quedarse en su villa de campo en las afueras de la capital rusa.

Se le ha proporcionado guardaespaldas de una empresa de seguridad privada pagada por el gobierno ruso.

Según se informa, el hermano menor de Assad, Maher, se aloja en el Hotel Four Seasons de Moscú y pasa el tiempo bebiendo y fumando narguile.

Las revelaciones sobre la vida de lujo de la familia en Moscú surgieron cuando el gobierno de Vladimir Putin se vio obligado el lunes a negar que Assad había sido envenenado en un intento de asesinato.

Un combatiente del organismo gobernante sirio pisa una bandera siria bajo el gobierno de Bashar al-Assad, tendida en el suelo junto a una foto del derrocado líder sirio, Bashar al-Assad, en Alepo, el 17 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Umit Bektas

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, insistió en que el exlíder de Damasco “no tiene problemas para vivir en nuestra capital”.

A finales de septiembre se difundieron rumores de una intoxicación alimentaria que obligó a Assad a ser hospitalizado. Pero Lavrov dijo el lunes: “No ha habido envenenamientos y si aparecen tales rumores, los dejo en la conciencia de quienes los difunden”.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó, citando una “fuente privada”, que Assad había sido hospitalizado en las afueras de Moscú.

La fuente indicó que Assad “había sido envenenado” y que el motivo detrás de la operación de asesinato era “avergonzar al gobierno ruso y acusarlo de ser cómplice” de su muerte.

El informe dijo que la condición de Assad era “estable” después de la hospitalización.

El líder sirio, Ahmed al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammed al-Golani, habla con los medios durante una reunión con el ministro de Estado de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi, en Damasco, el 23 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Ammar Awad

Lavrov también intentó justificar que Putin hubiera rescatado a Assad de la revolución que envolvió a Siria hace casi un año y le hubiera dado un refugio seguro.

“Bashar al-Assad está aquí por razones humanitarias. Él y su familia se enfrentaban a la destrucción física”, afirmó.

Estas informaciones se conocen en momentos en que el nuevo Presidente sirio Ahmed al-Sharaa realizó una visita oficial a Moscú, el miércoles, para estrechar los lazos entre ambos países y buscar poder regresar a Assad a Damasco.

Al-Sharaa dijo el miércoles a Putin que honrará todos los acuerdos pasados alcanzados entre su país y Moscú, una promesa que sugiere que las dos principales bases militares de Moscú en Siria están seguras.

“Existen relaciones bilaterales e intereses compartidos que nos unen con Rusia y respetamos todos los acuerdos alcanzados con ella. Estamos trabajando para redefinir la naturaleza de las relaciones con Rusia”, declaró Al-Sharaa hablando en árabe.

Putin le dijo que Moscú estaba dispuesto a hacer todo lo posible para poner en práctica lo que llamó “muchos comienzos interesantes y útiles” que ya se habían discutido entre las dos partes a la hora de renovar las relaciones.

Dos fuentes sirias dijeron a Reuters que Al-Sharaa utilizaría las conversaciones para solicitar formalmente que Moscú entregue a Assad para que sea juzgado por presuntos crímenes contra los sirios.

Pero, según el medio, Rusia se enorgullece de su capacidad para proteger a sus aliados extranjeros y era poco probable que aceptara entregar a Assad a Damasco.

“Todos recordamos el destino de (el líder libio) Muammar Gaddafi, que tanto deleitó a Hillary Clinton, que vio su destrucción física en directo por televisión y aplaudió. Y nosotros, por razones puramente humanitarias, hemos concedido asilo a Bashar al-Assad y a su familia”, dijo Lavrov.

