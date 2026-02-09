SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Lavrov critica que Trump “en la práctica” no sigue los acuerdos de Alaska para la cooperación con Rusia

    El ministro de Exteriores ruso, ha criticado “obstáculos artificiales” que a su juicio está creando Washington con nuevas restricciones a Moscú.

    Por 
    Europa Press

    El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado este lunes que Estados Unidos no está siguiendo el entendimiento mutuo alcanzado en la cumbre en Alaska para elevar la cooperación ruso-estadounidense, denunciado que bajo la presidencia de Donald Trump se mantiene “en la práctica” el mismo enfoque de sanciones y castigos a Rusia.

    “Nos dicen que el problema ucraniano debe resolverse. En Anchorage, aceptamos la propuesta de Estados Unidos. Siendo honestos, ellos hicieron la propuesta y la aceptamos, lo que significa que el problema debe resolverse”, ha afirmado el titular de Exteriores ruso en una entrevista en BRICS TV recogida por la agencia rusa Interfax.

    En todo caso, Lavrov ha lamentado que al aceptar el planteamiento norteamericano se esperaba “avanzar hacia una cooperación plena, amplia y mutuamente beneficiosa”, apuntando que la Administración de Trump no ha cambiado el curso con respecto al enfoque de su predecesor, Joe Biden.

    “En la práctica todo parece lo contrario: se imponen nuevas sanciones y se organiza una ‘guerra’ contra los petroleros en alta mar, en violación de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, esto no desafía todas las leyes que Biden aprobó para ‘castigar’ a Rusia tras el inicio de la operación militar especial”, ha afirmado el ministro ruso.

    De esta forma, ha criticado “obstáculos artificiales” que a su juicio está creando Washington con nuevas restricciones a Moscú como “la congelación de reservas de oro y divisas extranjeras”, además de medidas contra el crudo ruso o las sanciones a terceros actores que adquieran estos productos petrolíferos.

