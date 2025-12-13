VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Liberan a estudiante chileno que estuvo cuatro meses detenido en EE.UU. tras ser puesto bajo custodia del ICE

    La congresista Luz Rivas anunció la liberación de Benjamín Guerrero-Cruz y que se había reunido con su familia justo antes del Día de Acción de Gracias. El joven de 18 años fue arrestado el 8 de agosto cuando paseaba a su perro en Reseda.

    Por 
    Lya Rosen

    Cuatro meses después de haber sido detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, se informó que el estudiante chileno Benjamín Guerrero-Cruz fue liberado.

    El joven de 18 años, que se preparaba para comenzar su último año en la escuela secundaria, fue arrestado el 8 de agosto cuando paseaba a su perro en la ciudad de Reseda, en el condado de Los Ángeles.

    Esto tras ser acusado de “abusar” del Programa de Exención de Visa -conocido como Visa Waiver-, que permite a los ciudadanos de ciertos países acreditados, a viajar a territorio estadounidense como turista hasta 90 días sin necesidad de visado.

    La noticia de su liberación la dio a conocer la congresista Luz Rivas, quien ante la Cámara de Representantes anunció que Guerrero-Cruz se había reunido con su familia justo antes del Día de Acción de Gracias.

    Me siento más que aliviada de ver a Benjamín Guerrero-Cruz en casa y reunido con su familia, especialmente con su madre, quien puede abrazar fuertemente a su hijo nuevamente después de meses de miedo e incertidumbre a manos de un ICE fuera de control”, aseguró Rivas en un comunicado.

    Para luego agregar que “Benjamin y su familia nunca debieron haber estado en esta situación, para empezar”. “La cruel agenda anti inmigrantes de la administración Trump y el ICE están obligando a las comunidades y a las familias inmigrantes a vivir con miedo”, apuntó.

    “Es un error. Por eso lucho a diario por los inmigrantes: supervisando los centros de detención migratoria, trabajando en casos de inmigración y junto a grupos de inmigración, y exigiendo respuestas”, finalizó la legisladora.

    El arresto del estudiante chileno en Los Ángeles

    A principios de agosto, la Patrulla Fronteriza arrestó al joven chileno en Reseda y lo puso bajo custodia del ICE en espera de su deportación, como comunicaron en la oportunidad funcionarios federales.

    Un hecho que en un primer momento desconocía su familia, la que denunció ese mismo 8 de agosto que el estudiante había desaparecido durante la mañana, cuando paseaba a su perro, el cual fue encontrado solo y atado a un árbol.

    Poco después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado, indicando que “Benjamín Guerrero Cruz, un inmigrante indocumentado de Chile, se quedó en el país más de dos años después de que su visa expirara, abusando del Programa de Exención de Visa bajo el cual ingresó a Estados Unidos, y que le exigía salir del país el 15 de marzo de 2023”.

    Según relató el propio Benjamín, los agentes ataron a su perro al árbol, le quitaron el collar y lo dejaron en plena calle antes de llevárselo. Durante el arresto, aseguró, los oficiales se burlaron de él, diciendo que gracias a esa captura podrían “beber este fin de semana” por los US$2.500 que recibirían, consignó la cadena Univision.

    Dos meses más tarde, su familia realizó una publicación en GoFoundMe para recaudar fondos para “luchar por su regreso o ayudarlo a rehacer su vida si es deportado”.

    También denunciaron las condiciones en las que se encontraba el adolescente, “hacinado en una celda con 50 personas sin acceso a higiene básica, abrigo ni alimentación adecuada”.

    “Solo tiene agua y, desde que lo detuvieron, no ha tenido acceso a un baño adecuado; solo hay dos retretes para compartir. Tiene frío, miedo y es uno de los más jóvenes del lugar”, decía una actualización que se compartió en redes sociales.

    Posteriormente, el 17 de noviembre, un juez de inmigración le otorgó la libertad bajo fianza y le concedió la libertad supervisada que se puso en efecto antes de Acción de Gracias y se conoció oficialmente solo hace un par de días.

    “Mientras continúa su proceso de deportación. Tendrá controles obligatorios periódicos con las autoridades de ICE para garantizar que cumple con los términos de su liberación”, afirmó poco después el DHS.

    Más sobre:Estados UnidosBenjamín Guerrero-CruzLiberaciónEstudianteChilenoICE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Neobolero: la huella de Macha y el Bloque Depresivo en una nueva generación

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    Margaret Atwood y la influencia de Augusto Pinochet en El Cuento de la Criada: “Consistía en meter gente a un estadio”

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    Lo más leído

    1.
    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual
    Chile

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Back to the Future
    Negocios

    Back to the Future

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    El Grupo K, dueño de tiendas MK, espera un repunte inmobiliario a partir de 2026

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    En vivo: Racing de Avellaneda y Estudiantes de La Plata definen al campeón del fútbol argentino
    El Deportivo

    En vivo: Racing de Avellaneda y Estudiantes de La Plata definen al campeón del fútbol argentino

    Iván Zamorano prepara a los delanteros de la Roja Sub 16 para el torneo juvenil que organiza la UC

    Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Neobolero: la huella de Macha y el Bloque Depresivo en una nueva generación
    Cultura y entretención

    Neobolero: la huella de Macha y el Bloque Depresivo en una nueva generación

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    Margaret Atwood y la influencia de Augusto Pinochet en El Cuento de la Criada: “Consistía en meter gente a un estadio”

    Liberan a estudiante chileno que estuvo cuatro meses detenido en EE.UU. tras ser puesto bajo custodia del ICE
    Mundo

    Liberan a estudiante chileno que estuvo cuatro meses detenido en EE.UU. tras ser puesto bajo custodia del ICE

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas