Liberan a estudiante chileno que estuvo cuatro meses detenido en EE.UU. tras ser puesto bajo custodia del ICE

Cuatro meses después de haber sido detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, se informó que el estudiante chileno Benjamín Guerrero-Cruz fue liberado.

El joven de 18 años, que se preparaba para comenzar su último año en la escuela secundaria, fue arrestado el 8 de agosto cuando paseaba a su perro en la ciudad de Reseda, en el condado de Los Ángeles.

Esto tras ser acusado de “abusar” del Programa de Exención de Visa -conocido como Visa Waiver-, que permite a los ciudadanos de ciertos países acreditados, a viajar a territorio estadounidense como turista hasta 90 días sin necesidad de visado.

La noticia de su liberación la dio a conocer la congresista Luz Rivas, quien ante la Cámara de Representantes anunció que Guerrero-Cruz se había reunido con su familia justo antes del Día de Acción de Gracias.

“Me siento más que aliviada de ver a Benjamín Guerrero-Cruz en casa y reunido con su familia, especialmente con su madre, quien puede abrazar fuertemente a su hijo nuevamente después de meses de miedo e incertidumbre a manos de un ICE fuera de control”, aseguró Rivas en un comunicado.

Para luego agregar que “Benjamin y su familia nunca debieron haber estado en esta situación, para empezar”. “La cruel agenda anti inmigrantes de la administración Trump y el ICE están obligando a las comunidades y a las familias inmigrantes a vivir con miedo”, apuntó.

“Es un error. Por eso lucho a diario por los inmigrantes: supervisando los centros de detención migratoria, trabajando en casos de inmigración y junto a grupos de inmigración, y exigiendo respuestas”, finalizó la legisladora.

El arresto del estudiante chileno en Los Ángeles

A principios de agosto, la Patrulla Fronteriza arrestó al joven chileno en Reseda y lo puso bajo custodia del ICE en espera de su deportación, como comunicaron en la oportunidad funcionarios federales.

Un hecho que en un primer momento desconocía su familia, la que denunció ese mismo 8 de agosto que el estudiante había desaparecido durante la mañana, cuando paseaba a su perro, el cual fue encontrado solo y atado a un árbol.

Poco después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado, indicando que “Benjamín Guerrero Cruz, un inmigrante indocumentado de Chile, se quedó en el país más de dos años después de que su visa expirara, abusando del Programa de Exención de Visa bajo el cual ingresó a Estados Unidos, y que le exigía salir del país el 15 de marzo de 2023”.

Según relató el propio Benjamín, los agentes ataron a su perro al árbol, le quitaron el collar y lo dejaron en plena calle antes de llevárselo. Durante el arresto, aseguró, los oficiales se burlaron de él, diciendo que gracias a esa captura podrían “beber este fin de semana” por los US$2.500 que recibirían, consignó la cadena Univision.

Dos meses más tarde, su familia realizó una publicación en GoFoundMe para recaudar fondos para “luchar por su regreso o ayudarlo a rehacer su vida si es deportado”.

También denunciaron las condiciones en las que se encontraba el adolescente, “hacinado en una celda con 50 personas sin acceso a higiene básica, abrigo ni alimentación adecuada”.

“Solo tiene agua y, desde que lo detuvieron, no ha tenido acceso a un baño adecuado; solo hay dos retretes para compartir. Tiene frío, miedo y es uno de los más jóvenes del lugar”, decía una actualización que se compartió en redes sociales.

Posteriormente, el 17 de noviembre, un juez de inmigración le otorgó la libertad bajo fianza y le concedió la libertad supervisada que se puso en efecto antes de Acción de Gracias y se conoció oficialmente solo hace un par de días.

“Mientras continúa su proceso de deportación. Tendrá controles obligatorios periódicos con las autoridades de ICE para garantizar que cumple con los términos de su liberación”, afirmó poco después el DHS.