SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, de 18 años, está bajo su custodia a la espera de su deportación. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el joven fue detenido por quedarse más de dos años después de la fecha límite de su visado.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz en una foto incluida en un campaña de GoFundMe.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este miércoles el arresto en Los Ángeles de un adolescente chileno por “abusar” del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver), que permite a los ciudadanos de ciertos países designados viajar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de visado.

Un funcionario del DHS confirmó a la agencia EFE que Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, de 18 años, está bajo su custodia a la espera de su deportación. Su familia denunció que el joven desapareció la mañana del pasado 8 de agosto cuando paseaba a su perro en la ciudad de Reseda, ubicada en el condado de Los Ángeles.

El DHS explicó que Guerrero-Cruz fue detenido por quedarse más de dos años después de la fecha límite de su visado, “abusando” del Programa de Exención de Visa (VWP) bajo el cual ingresó a Estados Unidos, el cual le exigía salir del país el 15 de marzo de 2023.

Publicaciones en redes sociales y una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia del joven indican que este paseaba a su perro el 8 de agosto, pocos días después de cumplir 18 años y justo antes de comenzar el último año de secundaria en la escuela secundaria Reseda, cuando supuestos agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvieron.

Los posteos indicaban que la familia de Benjamín, incluyendo a su madre, sus hermanos gemelos de cinco meses y otro hermano de seis años, esperaba su regreso con el perro, pero nunca lo hizo.

Según relató el propio Benjamín, los agentes ataron al perro a un árbol, le quitaron el collar y lo dejaron suelto en plena calle antes de llevárselo. Durante el arresto, asegura, los oficiales se burlaron de él, diciendo que gracias a esa captura podrían “beber este fin de semana” por los US$ 2.500 que recibirían, consignó la cadena Univision.

La familia no pudo obtener información sobre su paradero tras su detención, señalaron en las publicaciones. El 9 de agosto, se abrió una campaña de GoFundMe para ayudarlos con los gastos legales y otros costos; una actualización publicada al día siguiente detalló que Benjamín estaba “hacinado en una celda con otras 50 personas, sin acceso a higiene básica, abrigo ni alimentación adecuada”, según consigna la cadena KTLA5.

“Solo tiene agua y, desde que lo detuvieron, no ha tenido acceso a un baño adecuado; solo hay dos retretes para compartir. Tiene frío, miedo y es uno de los más jóvenes del lugar”, decía la actualización.

Este miércoles por la mañana, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo en una declaración a KTLA5 que el joven chileno estaba bajo su custodia “en espera de su deportación”.

“Estados Unidos ofrece a los inmigrantes indocumentados US$ 1.000 y un vuelo gratuito para que se autodeporten ahora. Animamos a todas las personas que se encuentran aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y a reservar la oportunidad de regresar a Estados Unidos de la manera correcta y legal para vivir el sueño americano”, continuaba el comunicado. “De lo contrario, serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar”.

Actualmente hay 41 estados en la lista y Chile es el único país sudamericano que figura en ella a julio de 2025. El DHS está considerando incluir a Argentina nuevamente en este programa.

Más sobre:EE.UU.ChileVisa WaiverLos ÁngelesDHSinmigraciónBenjamín Marcelo Guerrero-CruzICEMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Fiscal del caso de secuestro de empresario en Quilicura dice que mantienen diligencias para ubicar a otros involucrados

Bank of America analiza la carrera presidencial y advierte por el impacto del alza del salario mínimo en la inflación

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

5.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara
Chile

Aprobado en particular el proyecto de ley de FES y avanza a la Sala de la Cámara

Incidentes en liceo Lastarria: Bellolio afirma que son actos coordinados y apunta a “grupos anárquicos de ultraizquierda”

Fiscal del caso de secuestro de empresario en Quilicura dice que mantienen diligencias para ubicar a otros involucrados

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente
Negocios

Máximo Pacheco cifra en US$ 300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Superintendencia de Pensiones emite normas que avanzan en proceso regulatorio del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Bank of America analiza la carrera presidencial y advierte por el impacto del alza del salario mínimo en la inflación

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga
El Deportivo

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga

Un opaco PSG despierta a tiempo y le arrebata la Supercopa de Europa al Tottenham en los penales

Colo Colo suma un nuevo lío: el duro castigo que recibe Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud
Cultura y entretención

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver
Mundo

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

Partido de extrema derecha AfD llega al tope de las encuestas en Alemania y opaca los 100 días de Merz

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi