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    Llega a Cuba el primer barco de la flotilla Nuestra América con ayuda humanitaria procedente de México

    El barco cuenta con 30 toneladas de ayuda humanitaria a bordo para la isla, además de más de 70 paneles solares destinados a centros de salud, además de alimentos básicos como arroz, frijoles y cereales, junto a medicamentos y productos de higiene.

    Por 
    Europa Press
    El barco "Maguro" de la delegación mexicana del convoy Nuestra América zarpa con destino a Cuba, cargado de ayuda humanitaria.

    El primer barco de la flotilla Nuestra América ha llegado este martes a Cuba con ayuda procedente de México y 32 personas a bordo, provenientes de un total de 11 países que se han sumado a los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano a medida que atraviesan una grave crisis energética.

    La embarcación, el atunero “Maguro”, ahora bautizado como “Granma 2.0″, ha atracado ya en La Habana, la capital cubana. El barco cuenta con 30 toneladas de ayuda humanitaria a bordo para la isla, además de más de 70 paneles solares destinados a centros de salud, además de alimentos básicos como arroz, frijoles y cereales, junto a medicamentos y productos de higiene.

    Todo el material procede de donaciones de distintos países, aunque el buque ha partido de México. Desde la organización detrás de la flotilla -Internacional Progresista- han acusado a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de estar “asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, los vuelos y los bienes esenciales para la supervivencia”.

    “Las consecuencias son letales, tanto para recién nacidos y sus madres y padres, como para los ancianos y los enfermos”, señalan, al tiempo que explican que la flotilla ha sido lanzada “en solidaridad con el pueblo cubano”.

    “Solicitamos su apoyo, para preparar la misión y adquirir los alimentos y medicinas que llevaremos al pueblo cubano. Juntas y juntos, podemos romper el cerco, salvar vidas y defender la causa de la autodeterminación de Cuba”, aseguran.

    Así, está previsto que lleguen otras dos embarcaciones de la flotilla durante los próximos días, a medida que la población sigue expectante, a la espera de recibir asistencia humanitaria tras los fuertes apagones de esta última semana.

    El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país se encuentra “dialogando” tanto con el Gobierno de Cuba como con el de Estados Unidos para “evitar un conflicto” en la región, al tiempo que aseguró que las autoridades mexicanas “van a enviar siempre ayuda humanitaria” al pueblo cubano.

    Más sobre:CubaflotillaNuestra AméricaMéxicoayuda humanitariaGranma 2.0TrumpSheinbaumMundo

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