Llegan a Cuba los dos veleros con ayuda humanitaria buscados desde el jueves

Los veleros Tiger Moth y Friend Ship a su arribo a La Habana, Cuba. Captura de pantalla.

Las autoridades marítimas mexicanas anunciaron la tarde de este sábado que los veleros Tiger Moth y Friend Ship, que participaban en la iniciativa internacional Nuestra América para el envío de ayuda humanitaria a Cuba, llegaron finalmente a la isla caribeña unas horas después de ser localizados tras perder contacto en su trayecto desde México.

“Las embarcaciones tipo catamarán Friendship y Tigermoth arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar” , indicó la Secretaría de Marina de México en una publicación en redes sociales.

En esta además detallaron que se mantuvo en todo momento la “coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a puerto”.

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Las embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tigermoth” arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar.



Se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a… pic.twitter.com/kDeSsGpta2 — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

La misma entidad había informado previamente del hallazgo de los dos veleros a unas 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, localización a la que envió un buque de la Armada mexicana para “brindar apoyo”.

El convoy Nuestra América también notificó la localización de las dos embarcaciones, que partieron hace una semana rumbo a Cuba desde Isla Mujeres, en el estado mexicano de Quintana Roo, con nueve tripulantes de Francia, Estados Unidos y Rusia.

El jueves, luego de que las naves fueran reportadas como desaparecidas, la Armada mexicana dio a conocer la puesta en marcha de una operación de búsqueda a la que también se sumó Cuba.

Tras el operativo, la mañana de hoy se informó que Friendship y Tigermoth habían sido ubicadas y que sus tripulantes se encontraban en buen estado.

“Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana”, señaló un portavoz de la organización de ayuda.