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    Reportan la desaparición en el Caribe de dos embarcaciones mexicanas que llevaban ayuda a Cuba

    Los veleros, que viajaban a La Habana con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades, zarparon el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, y tenían previsto arribar a la isla entre los días 24 y 25 del mismo mes.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Una de las embarcaciones de la flotilla Convoy Nuestra América que viajaba a Cuba. Imagen @CubaMINREX en X.

    Las autoridades mexicanas activaron este jueves labores de búsqueda y rescate del Plan Marina con el objetivo de localizar en el mar Caribe a dos embarcaciones que viajaban a La Habana, Cuba, las que zarparon el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, con ayuda humanitaria.

    Se trata de dos veleros con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades a bordo -que forman parte de la flotilla del movimiento humanitario Convoy Nuestra América-, según informó el Gobierno de México en una nota de prensa sobre la referida activación del plan por parte de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

    Según explicó el Ejecutivo mexicano, dichas embarcaciones tenían previsto arribar a Cuba entre los días 24 y 25 de marzo, por lo que “de forma inmediata” fueron activados los protocolos correspondientes a este tipo de situaciones, en cumplimiento con la responsabilidad del país de “salvaguardar la vida humana en el mar”.

    “Como parte de las acciones implementadas, se ha alertado a los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos, además de emitir avisos a la comunidad marítima, con el propósito de ampliar las capacidades de localización”, detalló la administración de México.

    A su vez, se estableció una coordinación interinstitucional con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres, Quintana Roo, así como con instancias técnicas para analizar la información marítima, permitiendo fortalecer la planeación de las operaciones y optimizar la toma de decisiones.

    Paralelamente, se mantiene la coordinación internacional mediante la comunicación con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, además de representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo, para fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real.

    En las operaciones de campo se han desplegado unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, las cuales ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando posibles puntos de cambio de rumbo y las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región.

    Finalmente, la Secretaría de Marina hizo un llamado “atento” a la comunidad marítima nacional e internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y Golfo de México, para que, en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas, lo reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas.

    Más sobre:MexicoCubaEmbarcacionesAyuda humanitariaPlan de rescateArmada de MéxicoMundo

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