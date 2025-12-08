Lo que “todo neoyorquino debe saber”: alcalde Zohran Mamdani entrega consejos ante redadas del ICE

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien asumirá el 1 de enero, publicó un video en sus redes sociales con consejos sobre qué hacer y cómo protegerse legalmente al enfrentarse con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos o conocido por sus siglas en inglés como “ICE”.

El video comienza con Mamdani recordando un intento de redada por parte del ICE hace una semana para detener a inmigrantes en Canal Street, en el barrio de Chinatown.

“Como alcalde, protegeré los derechos de todos los neoyorquinos, y eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que viven en esta ciudad”, aseguró ante este hecho.

Según cifras oficiales, los primeros meses de la administración Trump, se registraron más de 220 mil detenciones por parte de la policía de inmigraciones y 75 mil de estas serían de personas sin antecedentes penales .

Solo hace unos días desde la Casa Blanca afirmaron que no se descarta que el ICE pueda entrar a los partidos del Mundial 2026 que se desarrollarán en varias ciudades de Estados Unidos.

En el video, Mamdani comenzó a explicar algunas de las cosas que “todo neoyorquino debe saber” al encontrarse con el ICE.

El ICE no puede entrar a zonas privadas como su casa, escuela o área privada de su lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez”.

En caso de que el ICE no cuente con esta orden tiene derecho a decir “no doy mi consentimiento para que entren y el derecho a mantener tu puerta cerrada”.

Además Mamdani enseñó dos tipos de documentos, uno en que se puede apreciar cómo debe lucir una orden judicial real y otro que podrían mostrar pero que sería falsa.

“Legalmente el ICE puede mentirte, pero usted tiene derecho a permanecer en silencio”.

“Si lo detienen, siempre puede preguntar ‘¿puedo irme?’ repetidamente, hasta que le respondan”.

“Puede legalmente filmar a agentes del ICE mientras no interfiera con un arresto”.

El alcalde electo también dijo que es importante que se mantenga la calma durante la interacción con el ICE o con la policía. “No debe resistirse al arresto, impedir su investigación o huir”.

Mamdani les recordó a sus vecinos que los neoyorquinos tienen derecho constitucional a manifestarse y que cuando sea alcalde protegerán ese derecho.

“Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes y lucharé cada día para garantizar que nuestros hermanos y hermanas inmigrantes sean protegidos, apoyados y celebrados”, dice al finalizar el video.