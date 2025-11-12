Un juez estadounidense ordena la liberación de cientos de detenidos en Illinois durante la represión migratoria de Trump

Un juez federal ordenó este miércoles la liberación de cientos de personas que fueron arrestadas en Illinois como parte de la represión migratoria del gobierno de Donald Trump, en lo que sería un duro golpe para los esfuerzos de su administración por detener y deportar al mayor número posible de personas indocumentadas.

“Todo esto, todas las tácticas de (el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory) Bovino, todas las tácticas del ICE han sido ilegales en la gran, gran mayoría de los arrestos”, dijo Mark Fleming, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, en una conferencia de prensa el miércoles.

La filial de la cadena CNN, WLS, informó que el número exacto de personas liberadas dependerá de cuántas no se hayan marchado voluntariamente o hayan sido deportadas. Además añadió que quienes serán liberados deberán obtener la libertad bajo fianza antes del mediodía del 21 de noviembre.

De acuerdo a este medio, el juez federal de distrito Jeffrey Cummings falló el miércoles por la mañana a favor de los abogados del Centro Nacional de Justicia para los Migrantes y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Los demandantes alegaron que más de 3.000 personas fueron arrestadas entre junio y octubre en la denominada “Operación Midway Blitz”.

En el encuentro con la prensa, Fleming también dio a conocer que el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes cree que al menos 1.100 personas arrestadas se han ido voluntariamente del país, diciendo que “renunciaron” a pelear sus casos.

El abogado, que encabezó la demanda alegando que agentes federales violaron un acuerdo de conciliación de 2022 sobre arrestos sin orden judicial en el área de Chicago, reveló que además 615 personas permanecen detenidas en todo Estados Unidos.

El mencionado Bovino, en tanto, se convirtió en la cara visible del trabajo del presidente Trump para aumentar la presencia policial federal en estados y ciudades gobernados por demócratas, incluso si los funcionarios locales no la desean.

Como informó CNN, la orden del juez Cummings surge en un contexto de alta tensión por la discriminación racial y los derechos constitucionales -tanto para personas documentadas e indocumentadas, ya que las deportaciones masivas de la Casa Blanca tienen como objetivo a personas de todas las edades, desde niños y familias hasta presuntos delincuentes.

Esto mediante arrestos fuera de las audiencias judiciales, durante controles de tráfico y en redadas en lugares de trabajo.