OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica calificó la decisión de la Casa Blanca de “lamentable".

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    El Presidente Donald Trump.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ningún funcionario del gobierno de su país asistirá a la cumbre del Grupo de los 20 este año en Sudáfrica, debido al trato que, dijo, el país da a los agricultores blancos.

    Trump ya había anunciado que no asistiría a la cumbre anual de jefes de Estado de las principales economías mundiales, tanto consolidadas como emergentes. JD Vance tenía previsto asistir en su lugar, pero una persona familiarizada con los planes afirmó al diario The Guardian, que el vicepresidente ya no viajaría a la cumbre.

    “Es una vergüenza total que la cumbre del G20 se celebre en Sudáfrica”, declaró Trump en sus redes sociales. En su publicación, Trump mencionó los “abusos” contra los afrikáneres, incluyendo violencia, muertes y la confiscación de sus tierras y granjas.

    Andrea Hanks

    El gobierno de Trump acusó durante mucho tiempo al gobierno sudafricano de permitir la persecución y los ataques contra los agricultores afrikáneres blancos, una minoría perteneciente a esta minoría. Al limitar a 7.500 el número de refugiados admitidos anualmente en Estados Unidos, el gobierno indicó que la mayoría serían sudafricanos blancos que, según afirmó, sufrían discriminación y violencia en su país.

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica calificó la decisión de la Casa Blanca de “lamentable”, mientras que un portavoz del Ministerio, Chrispin Phiri, declaró a BBC News que el éxito de la cumbre no “dependerá de un solo Estado miembro”.

    Ninguno de los partidos políticos de Sudáfrica afirma que exista un genocidio en Sudáfrica. Eso incluye a los partidos que representan a los afrikáneres y a la comunidad blanca en general.

    En declaraciones al programa Newshour, Phiri dijo que Trump estaba “orquestando una crisis imaginaria... utilizando la dolorosa historia del pasado colonial de Sudáfrica”. También afirmó que “no existe absolutamente ninguna prueba de persecución de blancos en Sudáfrica”, y añadió: “Sudáfrica tiene sus problemas y estamos trabajando para solucionarlos. Creo que el crimen afecta a todos, independientemente de su raza”. “Seguiremos adelante sin Estados Unidos”, dijo.

    Cada año, un estado miembro diferente acoge el G20 y establece la agenda de la cumbre; a Estados Unidos le corresponderá el turno después de Sudáfrica.

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica declaró en un comunicado: “El Gobierno sudafricano desea dejar constancia de que la caracterización de los afrikáneres como un grupo exclusivamente blanco es ahistórica.

    “Además, la afirmación de que esta comunidad sufre persecución no está sustentada por los hechos”.

    Desde su regreso al cargo en enero, Trump ha acusado repetidamente a Sudáfrica de discriminar a su minoría blanca, incluso en mayo cuando confrontó a su homólogo sudafricano Cyril Ramaphosa en el despacho oval.

    El gobierno de Trump otorgó el estatus de refugiado a los afrikáneres, basándose en las desacreditadas acusaciones de genocidio. La semana pasada, la Casa Blanca anunció planes para limitar la admisión de refugiados a un mínimo histórico y dar prioridad a los sudafricanos blancos. El gobierno sudafricano señaló la escasa acogida que ha tenido la oferta entre los sudafricanos.

    Visita de líder sirio

    El presidente sirio Ahmed al-Sharaa llegó a Estados Unidos el sábado para su histórica reunión con el presidente Trump, según informó la agencia estatal de noticias de su país, un día después de que Washington lo retirara de la lista negra de terroristas.

    Al-Sharaa, cuyas fuerzas rebeldes derrocaron al antiguo gobernante Bashar al-Assad a finales del año pasado, tiene previsto reunirse con Trump en la Casa Blanca el lunes.

    Se trata de la primera visita de un presidente sirio desde la independencia del país en 1946, según los analistas. Al-Sharaa se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre.

    Ahmed Al-Sharaa junto al canciller norteamericano Marco Rubio. Foto: Archivo. Bing Guan

    El líder interino se reunió con Trump por primera vez en Riad durante la gira del Sr. Trump por Oriente Medio en mayo.

    El enviado estadounidense a Siria, Tom Barrack, dijo a principios de este mes que Al Sharaa “esperaba” firmar un acuerdo para unirse a la alianza internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico.

    Al Sharaa llegó a Washington luego de la decisión del Departamento de Estado del viernes de retirar a al-Sharaa de la lista de organizaciones terroristas globales era ampliamente esperada.

    La visita ocurrió en momentos en que Siria lleva a cabo ataques preventivos contra el Estado Islámico. Damasco ha llevado a cabo operaciones preventivas en todo el país contra células del Estado Islámico, según declaró el sábado un portavoz del Ministerio del Interior.

    Las fuerzas de seguridad sirias llevaron a cabo 61 redadas, en las que se detuvo a 71 personas y se incautaron explosivos y armas, según informó el portavoz a la cadena estatal Al Ekhbariya.

    El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que el gobierno de Al-Sharaa había estado cumpliendo con las demandas de Estados Unidos, incluyendo la de trabajar para encontrar a los estadounidenses desaparecidos y eliminar cualquier arma química restante.

    “Estas medidas se adoptan en reconocimiento del progreso demostrado por el liderazgo sirio tras la salida de Bashar al-Assad y más de 50 años de represión bajo el régimen de Assad”, dijo Pigott.

    Al-Sharaa se unió a Al Qaeda hace unos 20 años y fue arrestado en Irak en 2005. Pasó seis años en prisiones estadounidenses e iraquíes antes de su liberación en 2011. Luego dirigió una filial de Al Qaeda en Siria y fue catalogado de terrorista por Estados Unidos en 2013. En 2016, renunció a su lealtad a Al Qaeda.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpG20SiriaafrikáneresAhmed al-Sharaa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    La inteligencia artificial remece la publicidad y el marketing, pero no tiene el “toque humano”

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    4.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    5.
    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Cómo es Minuteman III, el misil balístico intercontinental que probó EEUU tras su anuncio sobre ensayos nucleares

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 10 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”
    Chile

    Desbordes por nuevo operativo en Meiggs: “Estamos instalando rejas que nos van a permitir mantener el control del acceso”

    Llevan a cabo nuevo retiro de toldos azules en barrio Meiggs

    Casos de VIH pediátricos y en adolescentes menores de 19 años llegan a su nivel más bajo en una década

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”
    Negocios

    CEO de Ideal (Bimbo): “La estabilidad de Chile nos ha animado a seguir ampliando portafolios y que los empleos se queden acá”

    La inteligencia artificial remece la publicidad y el marketing, pero no tiene el “toque humano”

    Comercio anticipa una mejor temporada navideña para este 2025, pero no por mucho

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador
    Tendencias

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026
    El Deportivo

    El duro momento de Neymar que lo aleja del Santos y lo tiene con un pie afuera del Mundial 2026

    El millonario contrato de Zidane Yáñez, la figura de la selección chilena Sub 17 en el Mundial de Qatar

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos boicoteará la cumbre del G20 en Sudáfrica por el trato a los agricultores blancos

    Fiscalía de Francia pide que Sarkozy sea puesto en libertad bajo medidas de control judicial

    El Senado de Estados Unidos llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre de gobierno de 40 días

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego