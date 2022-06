López Obrador se ausenta de cumbre de Las Américas tras exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Esta mañana, después de semanas de tensión y dudas, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no iría a la IX Cumbre de las Américas, debido a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela del evento. “No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”, indicó el Presidente mexicano, que de paso culpó al Partido Republicano de toda la situación.

La ausencia de México, el tercer país más poblado del continente, se suma a la decisión de los mandatarios en Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas, de negarse a participar del evento, que termina el viernes.

En tanto, el Presidente de Venezuela, excluido de la cumbre, señaló que su par argentino, Alberto Fernández, en su condición de presidente de la CELAC, sería “la voz de Venezuela en la Cumbre de las Américas”, agradeciendo la solidaridad del Presidente.

Preparaciones en Los Ángeles para la IX Cumbre de las Américas. Foto: Reuters.

En su habitual conferencia de prensa mañanera, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, terminó con el suspenso al confirmar, por fin, que no participaría de la Cumbre de las Américas, dejando al evento sin uno de sus países clave. En su lugar, el mandatario enviará al canciller Marcelo Ebrard. “Podemos informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va en mi representación y la del gobierno, Marcelo Ebrard. No voy porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión”, dijo el mandatario en la conferencia.

En lo que ha sido la tónica con Washington estos últimos años, López Obrador valoró su relación con el Presidente Joe Biden, aún a pesar de faltar al evento. “Es un hombre bueno. En este caso siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos. Tienen mucha influencia, pero desde mi punto de vista están actuando con odio, y que no quieren la hermandad de los pueblos”, opinó el presidente mexicano.

Del mismo modo, denunció el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. “Cómo es que se va a mantener un bloqueo que impide que lleguen los alimentos y medicinas al pueblo cubano. Eso es un tipo de genocidio, una tremenda violación a los derechos humanos. Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una Cumbre en ese contexto”, indicó el mexicano.

La decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, no solo significó la ausencia de López Obrador, sino también las críticas de la mayoría de los países que confirmaron su asistencia. Según un alto funcionario del gobierno de Biden a CNN, “Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacio democrático y la situación de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre”.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegando a una cumbre del grupo ALBA en La Habana, en mayo. Foto: Reuters.

Este sábado, por su parte, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a Alberto Fernández, luego de que este último decidiese ir a elevar el reclamo de los países excluidos de la cumbre. “Me parece muy bien que él lleve la voz de América Latina y el Caribe a la reunión de las Américas (...) vamos a estar bien representados en la voz del Presidente Alberto Fernández”, indicó para la radio argentina, agregando: “El Presidente Fernández es un hombre valiente, que lo que cree lo defiende; y él está en contra de la exclusión”.

Maduro también aseguró que “habrá sorpresas”, aunque sin dar ningún detalle al respecto. “Nosotros tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos”, indicó.

Alberto Fernández había amagado él mismo su ausencia de la cita internacional, siguiendo los pasos de México la última semana: desde la Casa Rosada llegó a proponerse una “contracumbre” con México y los países excluidos. Sin embargo, luego de una llamada telefónica con López Obrador para ver qué sería lo más conveniente, ambos mandatarios llegaron a la conclusión de que asistiese como titular de la presidencia pro tempore de la Celac, expresando así las críticas de los mandatarios por la exclusión de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel.

Según señala Página 12, la conversación entre el presidente de México y el de Argentina ponderó el alto costo político que podía significarle a Joe Biden la ausencia de ambos países, y que de todos modos era mejor tenerlo a él y no a Donald Trump en la Casa Blanca.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciando un impuesto para las "ganancias extraordinarias", en el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada. Foto: Reuters.

Xiomara Castro, la Presidenta de Honduras, también estará ausente de la Cumbre de las Américas a causa de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano lo señaló este sábado: “Honduras sí estará presente en la IX Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Los Ángeles, California, representada por el embajador Eduardo Enrique Reina, canciller de la República”.

Lo mismo hizo le Presidente de Bolivia, Luis Arce, repudiando el bloqueo de los tres países. Ya el viernes, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, dejó clara su postura: “No voy a ir porque no veo qué se gana con ello. Nuestra amistad tiene que estar cimentada en un respeto elemental y, a decir verdad, nuestros amigos estadounidenses nos lo han faltado, además de ignorarnos profundamente en este asunto”.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, caminando por los jardines de la Casa Blanca luego de volver de una visita en Delaware. Foto: Reuters.

A casi un año y medio de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, Estados Unidos aún no ha llenado puestos claves en sus embajadas en la región: países como Brasil, Chile y El Salvador aún no tienen embajador de Estados Unidos en ello.

En una columna en el diario El País, el director de Asuntos del Sur, Matías Bianchi, valoró como un “error estratégico” la decisión de Estados Unidos de no invitar a todos los países del continente. “La exclusión de la convocatoria a Venezuela, Cuba y Nicaragua por su ‘falta de compromiso con la democracia’ ha sido un error estratégico que ha servido como detonante para canalizar acumuladas frustraciones por parte de los países de América Latina con el gigante del norte. La reacción desde el Departamento de Estado ha sido acusar de intento de boicot, mostrándose desconectado en su relación con la región e incapaz de medir el pulso político”, opinó el cuentista político.

Por su parte, el analista internacional Gustavo Segré comentó para France24: “Desde el punto de vista ideológico, es entendible que, por ejemplo, Biden, manteniendo su discurso contra las dictaduras, no invite a Nicaragua, ni a Venezuela ni a Cuba. Pero para discutir con el futuro de las regiones, es importante hablar con todos, colocar inclusive, aprovechando las circunstancias, las diferencias que pueda haber para evitar que esas dictaduras se perpetúen en el tiempo. Hubiera sido una muy buena ocasión para eso”.

“El tema es que eso terminó desarmando la Cumbre de las Américas en el efecto que buscaba Biden, de unir a la región. Y de alguna manera, la ausencia de México y de Bolivia, la intención del gobierno de argentina de armar una contracumbre la misma semana, la indecisión hasta último momento de Jair Bolsonaro y de Boric, auspiciaban que podía ser una fiesta sin invitados”, indicó el argentino.

Según Wall Street Journal, esta diferencia entre Washington y los líderes latinoamericanos hiere los esfuerzos para llegar a un plan regional para pelear con la inmigración irregular que va a Estados Unidos. “Esta grieta podría también beneficiar a China, que ha incrementado de manera significativa su presencia comercial y diplomática en el hemisferio en las últimas dos décadas”, señala el medio.