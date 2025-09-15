“Lo estamos agasajando”: Los temas que marcan la inédita segunda visita de Estado de Trump a Reino Unido

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciará el miércoles su segunda visita de Estado a Reino Unido, la primera vez en la historia del país que un líder extranjero recibe este honor dos veces.

Al igual que la visita de 2019, durante el primer mandato de Trump, los tres días estarán repletos de ceremonias, símbolos y protestas. Esta vez, sin embargo, también podría ser más sustancial, dijeron los analistas, mostrando la sólida agenda tecnológica y económica que los líderes de ambos países han forjado en los últimos meses.

Tradicionalmente, a los presidentes estadounidenses en su segundo mandato, como es el caso de Donald Trump, que ya tuvo su visita de Estado en junio de 2019, no se les ofrece una segunda visita de Estado. En cambio, se les invita a tomar un té o a almorzar con el soberano, como ocurrió con los expresidentes Barack Obama y George W. Bush.

Sin embargo, fue el Primer Ministro británico, Keir Starmer, quien en febrero pasado llegó a la Casa Blanca armado con la invitación del rey Carlos III, con la esperanza de utilizar las conexiones reales para facilitar los lazos con un oponente político en un momento diplomático delicado.

Keir Starmer habla durante la sesión de preguntas al Primer Ministro en la Cámara de los Comunes, en Londres, el 29 de enero de 2025. Foto: Archivo ©House of Commons

“Parece casi burdo, pero es casi exactamente eso: Reino Unido sabe que su influencia en su poder blando cuando se trata de Trump proviene de la familia real; él tiene una larga afiliación y una especie de afinidad con la familia real”, dijo al portal de National Public Radio, Evie Aspinall, directora del British Foreign Policy Group, un think tank con sede en Londres.

A su llegada el martes en la tarde a Reino Unido, Donald y Melania Trump serán recibidos por el embajador estadounidense y el miércoles llegarán hasta el castillo de Windsor, donde se encontrarán con los príncipes de Gales, antes de la bienvenida formal por parte de los reyes Carlos III y Camilla.

Así, Trump llegará al castillo de Windsor en un carruaje real, anunciado por tres bandas militares separadas y escoltado por jinetes a caballo. Para ello, los mozos de cuadra ya se encuentran puliendo los cascos de los caballos que tirarán de los carruajes reales. Y la guardia de honor militar realiza ejercicios para asegurar que cada paso se dé con precisión. Mientras que el personal del castillo de Windsor prepara la mesa de caoba de 50 metros de largo.

“La visita, con relucientes tiaras, bandas de música y un suntuoso banquete servido en plata de 200 años, es una muestra de la pompa y ceremonia que Gran Bretaña exhibe como nadie más. Pero es un espectáculo con un propósito: fortalecer los lazos con uno de los hombres más poderosos del mundo en un momento en que sus políticas de ‘América Primero’ están enturbiando las relaciones comerciales y de seguridad de larga data”, indicó la agencia The Associated Press.

“Lo estamos agasajando”, dijo a AP Robert Lacey, historiador real y consultor de la serie de Netflix “The Crown”.

“No vendría a Gran Bretaña si no tuviera la oportunidad de alojarse en el castillo de Windsor, probablemente rendir homenaje a la (difunta) Reina (Isabel II) a la que tanto admira, y conocer al Rey”, agregó.

Donald Trump junto a la entonces reina Isabel II. Foto: Archivo

“Odio decirlo, pero nadie lo hace como ustedes en términos de pompa y ceremonia”, dijo Trump en julio durante una visita a Escocia.

Después de recibir a los Trump, Carlos III y la reina Camilla los acompañarán en un paseo en carruaje por la finca de Windsor, para luego regresar al castillo por un camino alineado por miembros de las Fuerzas Armadas.

Dentro de los muros almenados del castillo una banda militar tocará los himnos nacionales de ambos países antes de que Carlos III y Trump pasen revista a la guardia de honor con túnicas escarlatas y altos sombreros de piel de oso.

Después del almuerzo en el comedor de Estado con miembros de la familia real, el Presidente visitará la capilla de San Jorge con el fin de depositar una corona de flores en la tumba de la reina Isabel II.

Más tarde habrá un vuelo de aviones militares F-35 de Reino Unido y Estados Unidos y los Red Arrows, que presenciarán en compañía de militares británicos y estadounidenses.

La pieza central de la visita será el banquete de Estado del miércoles por la noche, donde los hombres usarán corbatas blancas y frac y las mujeres lucirán vestidos de diseñador y joyas que brillarán bajo la luz parpadeante de los candelabros antiguos.

“Las tiaras lucirán con fuerza”, dijo a The Associated Press Hugo Vickers, historiador real y autor de Alice, una biografía de la madre del difunto príncipe Felipe de Edimburgo. “Todo lucirá espléndido”.

El Rey y la Reina se reunirán con sus invitados en torno a la enorme mesa Waterloo, que mide aproximadamente la mitad de un campo de fútbol y tiene espacio para 160 comensales. Se necesitan cinco días completos para preparar la mesa, que se servirá con el Gran Servicio, un servicio de mesa de plata dorada que incluye más de 4.000 piezas, desde fuentes hasta platos llanos y hueveras.

Jornada en Chequers

La larga fascinación de Trump por la familia real se debe en parte a su madre. En numerosas entrevistas a lo largo de los años ha hablado de su fascinación por la reina Isabel II.

“Era una gran admiradora de la Reina, debo confesarle”, declaró Trump a la podcaster Miranda Devine en julio. “Y siempre que la Reina salía en televisión, a mi madre le encantaba verla. Decía: ‘¡Ah, la Reina está al aire!’”.

El presidente Donald Trump. Foto: Archivo

Trump dijo que sintió una profunda admiración al conocer a la Reina durante su primer mandato. “Me acerqué y pensé: ‘¿te imaginas a mi madre viendo la escena?’”, declaró Trump en una entrevista con el periodista Piers Morgan en 2018.

Se mostró absolutamente reverencial al hablar de la Reina y agregó: “Ella es tan aguda, tan sabia, tan hermosa”.

Vickers dijo que la plata y las ceremonias allanan el camino para la conciliación, que la reina Isabel II creía que era la manera de resolver incluso los problemas intratables.

“Keir Starmer, astutamente, ha utilizado al Rey para atraer al presidente Trump y hacerle pasar un buen rato”, dijo. “Y es una oportunidad maravillosa, con toda la buena voluntad que se mostrará en este momento, para hablar con él… y si hay alguna esperanza de resolver el asunto de Ucrania, etc. Todo esto es un paso en la dirección correcta”.

El jueves, Trump viajará a Chequers, la casa de campo oficial del Primer Ministro británico, que sirve para su descanso y recreación. Juntos, Keir Starmer y Donald Trump, revisarán los archivos de Winston Churchill, una figura clave en la política y la historia británica y uno de los líderes de la Segunda Guerra Mundial, antes de celebrar una reunión y una conferencia de prensa.

Por su parte, Melania Trump permanecerá en el castillo de Windsor, donde visitará la Biblioteca Real y verá la Casa de Muñecas de la reina María, un famoso palacio en miniatura construido en la década de 1920 y una de las atracciones más interesantes de las muchas que brinda la residencia real que se encuentra en el condado de Berkshire.

Después, la primera dama de Estados Unidos se encontrará con Kate Middleton, que como princesa de Gales y copresidenta de la Asociación de Scout le acompañará a los jardines de Frogmore, dentro de los terrenos reales, para un encuentro con Dwayne Fields, una personalidad televisiva británica que es jefe de los scouts. Esa será su última cita antes de reunirse con su marido para regresar a Estados Unidos.

Según un artículo del think tank Chatham House, “se rumorea que una alianza tecnológica histórica entre EE.UU. y Reino Unido será el principal resultado de la visita, ofreciendo un enfoque común en inteligencia artificial (IA), computación cuántica y minerales de tierras raras”.

“Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI, y Tim Cook, de Apple, podrían unirse al lanzamiento. Dadas las sólidas instituciones de investigación de Reino Unido, su personal tecnológico cualificado y el floreciente ecosistema de startups de IA, esta alianza es natural para EE.UU., que considera la primacía de la IA como una importante fortaleza geoestratégica”, añadió.

El acuerdo comercial entre Londres y Washington, muy anunciado en mayo, es imperativo para la economía británica en crisis. También representa un gran logro político para ambos países, ya que es el primer acuerdo de este tipo anunciado con la nueva administración de Trump.

Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer para convertir el conjunto inicial de términos comerciales en un acuerdo detallado y operativo de prosperidad económica. El borrador de cinco páginas prometía reducir los aranceles al 10% para algunos automóviles británicos y eliminar el arancel del 25% para el acero y el aluminio de Reino Unido, entre otras medidas. Algunos aspectos del acuerdo han estado en vigor desde junio. Londres y Washington tienen ahora la ardua tarea de definir los detalles de implementación sobre acceso a mercados, comercio digital, barreras no arancelarias y seguridad económica.

“En un momento en que los negociadores comerciales estadounidenses probablemente estén sobrecargados con otros acuerdos en una etapa de desarrollo más temprana, la visita de Trump podría ayudar a mantener el impulso negociador. El Presidente también se ha comprometido a ‘examinar’ la reducción del 10% de los aranceles recíprocos, una oportunidad que Reino Unido seguramente aprovechará durante la visita”, indicó el centro de estudios.