Luis Arce retira su candidatura a reelección a la presidencia de Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció este martes que baja su candidatura presidencial de cara a las elecciones generales del 17 de agosto y abogó por la unidad de las fuerzas de izquierda y sociales de su país.

“Hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la elección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado Plurinacional", puntualizó el mandatario el mandatario boliviano.

Arce advirtió que en las elecciones nacionales del 17 de agosto “no solo está en juego el candidato que vaya a ocupar el cargo de presidente, ni los curules parlamentarios, sino está en juego el Estado Plurinacional de Bolivia, que la derecha busca destruir".

“No puede ser nuestro destino el dividirnos, pelearnos y ser derrotados. No puede ser nuestro destino allanar el camino al fascismo y a la derecha y a la estrategia imperialista de dividir el campo popular. Me niego rotundamente a aquello”, dijo, según el reporte del diario local ‘La Razón’.

El oficialismo está dividido en tres facciones, antes unidas por el MAS. En los últimos días, con las proclamaciones por separado de Arce, Andrónico Rodríguez -presidente del Senado- y el expresidente Evo Morales el voto se dispersó, lo cual compromete que la izquierda vuelva al poder.

El jefe de Estado recordó que el “enemigo” principal es el imperialismo y la derecha fascista que “aplaude” las divisiones y afila sus colmillos para saciar su sed “incontrolable de acumulación de riqueza” y el “saqueo de nuestros recursos naturales”.

Arce abogó por la unidad y llamó a defender al pueblo. Indicó que no podría llamarse un hombre de izquierda, ni considerarse socialista, si es que no es capaz de asumir la unidad con acciones y no palabras.

Desafío a Evo Morales

“Propongo compañeras y compañeros la más amplia unidad de la izquierda de las organizaciones sociales y del pueblo en general en torno a un programa para avanzar cerrando filas por el candidato que tenga las mayores posibilidades de derrotar a los saqueadores de Bolivia”, dijo.

Además, lanzó el desafío al expresidente Evo Morales de “no insistir” en ser candidato a la presidencia y le recordó que constitucionalmente “no puede ser” y porque la dispersión y la fragmentación del voto sólo favorecería a la derecha.

También hizo un llamado al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, a asumir el desafío de la unidad, pensar y actuar en función de esta unidad del pueblo y trabajar “sin descanso para profundizar nuestra revolución”.

“La unidad no debe ser una forma jurídica y burocrática, la rearticulación del bloque nacional popular exige unidad en la acción, unidad programática y unidad en el voto. A eso estoy dispuesto a aportar sin la menor duda. Aquí estoy con la frente en alto y de cara al pueblo siempre”, aseveró Arce.