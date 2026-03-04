SUSCRÍBETE
    Mundo

    Luis Fleischman, experto en Medio Oriente, sobre guerra en Irán: "Tiene muchos parecidos al conflicto en junio"

    Por Cristina Cifuentes 
    Cristina Cifuentes
    Esta foto, tomada el 1 de marzo de 2026, muestra una columna de humo elevándose en Teherán, Irán. Foto: Archivo Shadati

    Luis Fleischman es sociólogo y experto en políticas para Oriente Medio. Ha sido asesor principal de funcionarios gubernamentales y miembros del Congreso. En su libro The Middle East Riddle analiza los obstáculos para lograr la paz que trascienden el proceso de negociaciones, basándose principalmente en un análisis sociológico.

    En conversación con La Tercera analiza el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

    ¿Por qué cree que llevaron a cabo ahora el ataque justo cuando estaban en negociaciones?

    Creo que Trump es una persona que prefiere la negociación antes que cualquier cosa. Y de hecho, los principales agentes de Trump en todos estos conflictos fueron su yerno Kushner y su amigo Witkoff, que fue enviado especial para todos estos conflictos. Una persona que fue enviada para todos los conflictos, en Gaza, en Ucrania, Irán también. Creo que en un momento Trump se convenció de que los iraníes obviamente no quieren negociar nada, no tienen ningún interés en negociar nada. Habrá sido hace un mes o hace dos semanas, de que Trump realmente se convenció de que no había con quién negociar, porque Irán es un país caprichoso, testarudo por definición, por definición. Entonces no están dispuestos a negociar nada que afecte su honor o su imagen frente a su base, a su población.

    Esta foto de larga exposición, tomada el 28 de febrero de 2026, muestra las estelas de los misiles interceptores lanzados desde los sistemas de defensa aérea israelíes en Tel Aviv, Israel. Foto: Xinhua Chen Junqing

    ¿Qué diferencias ve esta guerra con respecto a la de junio del año pasado?

    Creo que tiene muchos parecidos al conflicto en junio. La idea es eliminar los focos de resistencia iraní y por otro lado, tratar de eliminar todo el sistema de misiles. Ahora, con la ayuda de Estados Unidos, acá hay algo que cambia: primero, tener un aliado, obviamente. Y segundo, el tema de las bombas de los aviones B2, que pueden penetrar muy fuerte o muy profundo dentro de los sistemas subterráneos de Irán. Muchos de los lanzamisiles están en instalaciones subterráneas. Y lo mismo también sucede con el programa nuclear. Entonces, yo creo que esto es algo importante para neutralizar la capacidad de Irán. Creo que lo más difícil va a ser ir detrás del régimen. No porque sea imposible, sino porque, pese a que se han eliminado todos los líderes de Irán, siempre hay células que se han generado para actuar autónomamente de forma independiente. Entonces, creo que esto generaría problemas no solamente por la caída del régimen, sino porque también puede sobrevivir una forma de insurgencia violenta y peligrosa.

    ¿Cuán difícil podrá ser derrocar al régimen?

    Es confuso porque no sabemos a en qué medida la oposición iraní está organizada. Hay algunos que piensan que sí lo están. Yo escuché incluso de iraníes, que dijeron de que había formas de organización. Ahora la cuestión es si esa forma de organización es suficiente como para tomar el poder en Irán, un país de 92 millones de habitantes. Y segundo, qué poder tiene para contrarrestar la insurgencia. O sea, se necesita algo de fuerza.

    ¿Por qué cree que Irán está atacando a los países del Golfo?

    Es una forma de que estos países comiencen a presionar a Estados Unidos para decir pon fin a la guerra, llama a un cese de fuego porque nos están bombardeando y no tenemos suficientes defensas.

    Existe el temor de que distintos grupos afines a Irán, como los houtíes, hezbolá, milicias chiitas que pueden involucrarse en esta guerra. ¿Qué perspectivas le ve a usted a la región y si cree que Estados Unidos tiene una estrategia clara?

    La verdad es que el régimen ya está debilitado. La cuestión es si estos grupos terroristas tienen que repensar, porque recordemos por ejemplo, al principio se creía que hezbolá no iba a entrar, por ejemplo y al final lo hicieron. Hamás por ahora no entró en la guerra, los houtíes por ahora tampoco. Entonces yo creo que hay una sospecha de que estos grupos puedan actuar autónomamente, porque por más que ese grupo sea un grupo proxy, un grupo títere, por así decirlo, llega un momento en que cobra autonomía. Entonces la cuestión, si está cobrando autonomía hezbolá, que también tiene un interés máximo en mantener su poder en el Líbano. Hay una dinámica autónoma de todos estos grupos que realmente preocupa y yo creo que finalmente lo que deben hacer todos estos países es ellos mismos instalar un efectivo mecanismo de contraterrorismo, creo que en este momento ninguno de estos países están interesados en el radicalismo islámico, chiita o sunita.

