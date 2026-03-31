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    Lula confirma a Geraldo Alckmin como vicepresidente en su candidatura para la reelección en 2026

    El presidente brasileño remodela su gabinete con 14 cambios más debido a las aspiraciones electorales de sus ministros.

    Por 
    Europa Press
    El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), su esposa Rosangela Silva (centro izquierda), el vicepresidente Geraldo Alckmin (derecha) y su esposa Maria Lucia Ribeiro saludan a sus seguidores mientras se dirigen al Palacio de Planalto en Brasilia, el 1 de enero de 2023. Andre Penner

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confirmado este martes que Geraldo Alckmin repetirá como vicepresidente en su candidatura para las elecciones de octubre de 2026, mientras que 14 de sus ministros, y se espera que alguno más en los próximos días, ya han presentado su renuncia para presentarse a estos comicios, en los que también se elige al Congreso y gobiernos locales.

    Alckmin va a dejar su cargo como ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, ha anunciado Lula en una reunión de gabinete desde el Palacio del Planalto, en la que también ha anunciado los nuevos cambios en su gobierno.

    A las salidas anunciadas este martes se suman otras como la de Fernando Haddad del Ministerio de Hacienda para poder presentarse a gobernador de Sao Paulo, siendo reemplazado por Dario Durigan, según se anunció hace ya unos días.

    La idea del presidente Lula es minimizar al máximo posible el impacto de estos cambios, por lo que la idea es que sean los secretarios ejecutivos de las respectivas carteras quienes se pongan al frente y garantizar así las políticas que vienen ejecutándose en cada una de ellas, como es el caso de Durigan.

    Los candidatos que actualmente desempeñen un cargo público aspiren a uno en las próximas elecciones de octubre tienen hasta el 4 de abril para presentar su dimisión, tal y como marca la ley electoral brasileña.

    El presidente brasileño ha compartido este martes sus últimos momentos con su gabinete tal y como venía estando conformado para expresarles su apoyo de cara a las elecciones de octubre, incidiendo en la necesidad de que persuadan a los electores de que sin el pueblo brasileño “nada puede suceder”.

    “De ahí la necesidad de que sean candidatos. El cambio es posible, pero solo si se convence al pueblo que, solamente él, puede cambiar el panorama político con el que no está de acuerdo”, ha expresado Lula, quien también ha lamentado el empeoramiento de la política actual y la degradación de algunas instituciones.

    Más sobre:BrasilLulareelecciónAlckminHaddadDuriganMundo

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