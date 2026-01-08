SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Machado afirma que al “régimen” de Venezuela “le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo”

    “El objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible", sostuvo la opositora venezolana.

    Por 
    Europa Press

    La opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha afirmado que el proceso abierto en Venezuela tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos, que se saldó con decenas de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, es “irreversible”, antes de agregar que “es al propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo”, aunque no ha entrado a valorar la decisión de Washington de situar como presidenta interina a Delcy Rodríguez.

    “El objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Es una situación totalmente inestable”, ha sostenido en una entrevista al portal venezolano La Patilla, en la que ha vuelto a reclamar “la liberación de todos los presos políticos” en el país sudamericano.

    Machado ha recalcado que “a partir del 3 de enero se entró claramente en otra fase que tiene pasos”. “¿Que a todos nos gustaría que esto se hubiera resuelto completo de manera inmediata? Claro, también nos hubiera encantado que no llegara Hugo Chávez al poder”, ha sostenido la opositora.

    “Pero esto es lo que es y esto es una guerra y hay que lucharla, combatirla, porque la pelea es peleando y hemos ido ganando todas las batallas, todas las etapas hasta llegar donde estamos”, ha dicho la opositora, en la que ha sido su primera entrevista en español desde los ataques de Estados Unidos contra Venzeuela.

    Machado, que se encuentra fuera de Venezuela desde que acudió a Oslo a recoger el premio Nobel y no ha aclarado cuando volverá a Venezuela, ha pedido a la población venezolana que muestre “madurez” y “serenidad” para “entender que es un proceso complejo en el cual se está ante una estructura criminal de la cual Maduro era la cabeza más visible, pero integrada por muchos actores criminales cuyos prontuarios están claramente documentados”.

