Macri revela insólita anécdota con Trump: le sugirió conquistar Chile para tener “ambos océanos”

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) recordó este viernes en Madrid una insólita anécdota sobre algo que le dijo el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, durante su visita a Buenos Aires por el G20, en 2018.

La revelación la hizo Macri durante el Seminario Internacional del Grupo Libertad y Democracia, un encuentro que reunió a líderes liberales de la región donde también se homenajeó al recientemente fallecido escritor y político peruano Mario Vargas Llosa.

A modo de introducción, el exjefe de Estado argentino afirmó: “Hoy va a cobrar un amigo que es Donald Trump… Ha sido muy amigo de la Argentina por esta relación personal que teníamos nosotros", según consigna el diario porteño Clarín.

🔴VIDEO (no está hecho con IA): Trump le recomendó a Macri invadir Chile para que Argentina tenga conexión bioceánicapic.twitter.com/4QRLcMjiA5 — El Economista (@ElEconomista_) May 23, 2025

En este sentido, Macri agregó: “Nos conocimos cuando yo tenía 24 y él 38, nos hicimos amigos. Éramos tan jóvenes en aquella época”. “Lo recibí en Buenos Aires con motivo del G20, porque él hizo una visita oficial. Yo tenía un mapa de la Argentina para explicar a quién venía y explicar las provincias”, añadió el exjefe de Estado argentino.

“Él empieza a mirar el mapa y de repente ve una franja hacia la izquierda, Chile, y dice: ‘¿y esto qué es?’ Digo, ‘es Chile’. Entonces me dice: ‘You should conquer Chile so you have access to the two oceans’ (Deberías conquistar Chile así tendrías acceso a los dos océanos)”, relató Macri ante los asistentes, recreando el momento en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

“El expresidente argentino reconoció su amistad personal con Trump, que se remonta a décadas atrás cuando ambos eran más jóvenes. “Entonces todo el mundo se rio ahí, yo dije conociéndolo, medio lo dice en serio, medio lo dice en chiste”, explicó Macri sobre el comentario del entonces presidente estadounidense, informa Bloomberg Línea.

“Después cuando pasaron los años y uno escucha (en estos meses lo que ha dicho Trump sobre) Canadá, Groenlandia, me suena conocido ese tipo de cosas”, reflexionó Macri.