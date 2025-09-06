SUSCRÍBETE
Mundo

Maduro anticipa una “etapa de lucha armada” si EE.UU. agrede a Venezuela

Las declaraciones del presidente de Venezuela llegan poco después de que Donald Trump amenazara con derribar las aeronaves militares venezolanas que puedan poner a su país en peligro.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. FEDERICO PARRA

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que una agresión estadounidense contra Venezuela supondría el paso del país latinoamericano a una “etapa de lucha armada”, en declaraciones realizadas poco después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con derribar las aeronaves militares venezolanas que pongan a EE.UU. en peligro.

“Si Venezuela fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional”, sostuvo el mandatario venezolano ante los medios tras anunciar la activación de la Milicia Bolivariana, que conlleva el alistamiento de millones ciudadanos con vistas a reforzar la seguridad nacional.

En este sentido, Maduro instó a Trump a que abandone “su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe” y a que respete “la soberanía, el derecho a la paz y la independencia de (nuestros) países”.

El inquilino de la Casa Blanca sostuvo este viernes que aquellos aviones venezolanos que pongan en una “posición peligrosa” a sus tropas serán derribados, después de que el Departamento de Estado denunciara que dos aeronaves sobrevolaron el lanzamisiles Jason Dunham, un buque de la Armada estadounidense.

Donald Trump y Pete Hegseth en la Oficina Oval. Remitida por la Casa Blanca. White House

Van a tener problemas y se lo haremos saber (...) Si nos ponen en una posición peligrosa, los derribaremos”, dijo en declaraciones desde el Despacho Oval, donde estaba acompañado del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, para concretar el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Ocasión que el mismo Hegseth aprovechó para aclarar que los aviones de combate F-16 venezolanos “realmente no estuvieron encima”.

La escalada de tensión entre ambos países continúa después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dispararan a principios de esta semana contra una embarcación procedente de Venezuela que supuestamente llevaba un cargamento de drogas.

La ofensiva mató a once “narcoterroristas del Tren de Aragua” -como los calificó el Presidente Trump-, que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas denunciaron como “ejecuciones extrajudiciales”.

Maduro ha asegurado que los “informes de inteligencia” de EE.UU. distribuyen datos falsos sobre el tráfico de drogas en Venezuela y ha sostenido que el país “combate al narcotráfico y está triunfando en el combate”.

Igualmente, ha defendido la disposición de su gobierno al diálogo, pero ha pedido “respeto” en estas conversaciones diplomáticas, asegurando que, en caso contrario, defenderá “la verdad de Venezuela cueste lo que cueste”.

