Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

Trump firma la orden ejecutiva que recupera el nombre de Departamento de Guerra para el Pentágono, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes con derribar aquellas aeronaves militares venezolanas que pongan a Estados Unidos en una “posición peligrosa”, un día después de que su gobierno denunciara que cazas habían sobrevolado un buque de la Armada en el Caribe, donde Washington realiza un despliegue militar.

“Van a tener problemas y se lo haremos saber (...) Si nos ponen en una posición peligrosa, los derribaremos”, dijo en declaraciones desde el Despacho Oval, donde estaba acompañado del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, para concretar el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

El inquilino de la Casa Blanca se dirigió a Hegseth para decirle que “si vuelan en una posición peligrosa” él o sus capitanes “pueden decidir qué hacer”. Sin embargo, al ser preguntado sobre la denuncia realizada en la víspera, aclaró que “realmente no estuvieron encima, no como lo describieron”.

Cómo son los buques destructores que EEUU ordenó desplegar cerca de las costas de Venezuela. Foto: archivo.

Durante la jornada del jueves, el Departamento de Defensa dijo que dos aviones militares “del régimen” de Nicolás Maduro “volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales”, en lo que describieron como una “acción altamente provocadora” y un intento de Caracas por “interferir” en sus “operaciones contra el narcotráfico”.

Esta acusación llega días después de que las Fuerzas Armadas de EE.UU. dispararan en aguas del Caribe a una embarcación procedente de Venezuela, que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a 11 “narcoterroristas del Tren de Aragua” que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas denunciaron como “ejecuciones extrajudiciales”.

Departamento de Guerra

Las declaraciones de Trump fueron realizadas luego de que el mandatario firmase la orden ejecutiva que renombra el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, considerando que “envía un mensaje de victoria” al mundo, aunque afirmó que “se necesita la paz en el mundo” y que desde que llegó a la Casa Blanca ha asegurado que pondría fin a los conflictos.

Tras la firma del documento, Trump aseguró que “es un cambio muy importante porque es una actitud”. “Sabemos cómo ganar, hemos estado ganando y ganaremos como nunca antes se había visto (...) Realmente se trata de ganar”, expresó.

“Creo que envía un mensaje de victoria, realmente un mensaje de fuerza. Somos muy fuertes, mucho más de lo que nadie puede comprender”, declaró a la prensa desde el Despacho Oval, donde estuvo acompañado del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, al que se dirigió como “secretario de Guerra”.

El inquilino de la Casa Blanca agregó que el equipo militar estadounidense “no se compara al de nadie”, llegando a afirmar que “está 20 años por delante” del resto. En este sentido, aseguró que “mucho de esto ocurrió durante” su primer mandato: “Literalmente, reconstruimos nuestro Ejército”.

Al ser preguntado sobre si el cambio de nombre necesita el visto bueno del Congreso, ha cuestionado que sea así. “No lo sé, lo vamos a averiguar, aunque no estoy seguro de que tengan que hacerlo. Hoy firmamos una orden ejecutiva, pero lo averiguaremos. Existe la duda de si tienen que hacerlo o no pero lo presentaremos ante el Congreso”, respondió.

El magnate neoyorquino dijo que harán el cambio “en la forma menos cara, empezando por cambios en el material de papelería según sea necesario y cosas por el estilo”. “Sabemos cómo cambiar un nombre sin volvernos locos”, resumió.

De hecho, la página web del Pentágono ya cambió su dominio y su logo. Lo mismo ocurrió con las redes sociales del Departamento y del secretario, tanto en X como en Facebook.