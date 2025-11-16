Marcha de la Generación Z en Ciudad de México termina con disturbios frente al Palacio Nacional

Miles de jóvenes mexicanos protestaron este sábado contra la violencia del narcotráfico y la inacción del gobierno en la Ciudad de México, en una marcha que terminó frente al Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo, donde se enfrentaron con la policía antidisturbios.

La denominada marcha de la Generación Z reunió a miles de personas en las principales calles de la capital azteca, exigiendo la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Además abogan por la desmilitarización de la seguridad pública y una reconfiguración del Congreso para mejorar la representatividad. Sin embargo, como detalló Panam Post, el movimiento no cuenta con liderazgos visibles, lo que ha dificultado esclarecer quién organiza y coordina las marchas.

Después de comenzar su recorrido en el Ángel de la Independencia de manera pacífica, alrededor de las 11.00 horas (08.00 en Chile), la marcha llegó al Zócalo -en el centro histórico de la ciudad- poco antes del mediodía.

Acá avanzaron hacia la fachada del edificio presidencial, donde un grupo de encapuchados, conocido como el “bloque negro”, comenzó a sacar las vallas perimetrales y lanzar fuegos artificiales contra el contingente policial que resguardaba el lugar.

Esto obligó a la policía capitalina a ejecutar maniobras de contención para impedir que los manifestantes avanzaran hacia el Palacio Nacional, entre ellas el uso de gases lacrimógenos y el polvo de extintores.

Mientras esto ocurría frente a la sede del Ejecutivo, unos metros más allá, un grupo de encapuchados intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Algunos de ellos treparon para llegar a las ventanas superiores y rompieron los cristales, pero los policías que se encontraban al interior del inmueble lanzaron gas de extintores para evitar su ingreso.

Según informaron los medios mexicanos, los servicios sanitarios desplazados al lugar atendieron por lo menos a 20 heridos a causa de los golpes.