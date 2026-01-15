María Corina Machado tras la reunión en la Casa Blanca: “Contamos con Trump para la libertad de Venezuela”
La líder opositora venezolana también confirmó que le “presentó” a Trump la medalla del Nobel de la Paz, aunque no precisó si este la había aceptado. Además se reunió con un grupo de senadores para agradecer el apoyo de EE.UU.
La opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves que cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la “libertad de Venezuela”, después de una reunión a puerta cerrada que ambos mantuvieron en Washington.
“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, declaró Machado a su salida del encuentro con el mandatario norteamericano, momento en el que se encontró con varios simpatizantes que se acercaron a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.
Posteriormente, en declaraciones a la prensa, la opositora confirmó que le “presentó” a Trump la medalla del Nobel de la Paz “por su compromiso único con la libertad”, pero no precisó si este la había aceptado.
Aunque, como consignó EFE, Machado sí comparó este acto con la medalla que le regaló la familia de George Washington al libertador Simón Bolívar, subrayando el vínculo entre Estados Unidos y Venezuela.
Además, aseguró que durante su conversación le transmitió “el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas y estables, sino también atender lo más importante que es” el pueblo venezolano.
“Este es un día histórico”, agregó.
Machado también reconoció que quedó impresionada con “lo claro que está” Trump, “cómo conoce la situación” y “cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela”.
“Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos”, sostuvo.
Reunión en el Capitolio con senadores estadounidenses
Durante esta jornada, la líder opositora también se reunió en el Capitolio con senadores republicanos y demócratas, a quienes agradeció el apoyo recibido por parte de las autoridades estadounidenses cuando salió de Venezuela para la ceremonia del Nobel en Oslo, la capital de Noruega.
“No estaría aquí hoy, y probablemente ni siquiera estaría viva, de no haber sido por el apoyo que recibí de su país. Estuve perdida en medio del océano durante cuatro horas, con olas de casi dos metros, y sufrí una fractura en la columna vertebral. En un momento pensé que no lo iba a lograr. Y lo volvería a hacer una y otra vez”, relató.
Por el momento, ni Trump ni su gabinete han dado detalles sobre el encuentro. Sin embargo, durante la tarde de este jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que “hasta el momento” el presidente “no ha cambiado” su postura sobre que Machado no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro del país latinoamericano.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.