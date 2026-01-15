María Corina Machado tras la reunión en la Casa Blanca: “Contamos con Trump para la libertad de Venezuela”

La opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves que cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la “libertad de Venezuela”, después de una reunión a puerta cerrada que ambos mantuvieron en Washington.

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, declaró Machado a su salida del encuentro con el mandatario norteamericano, momento en el que se encontró con varios simpatizantes que se acercaron a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, la opositora confirmó que le “presentó” a Trump la medalla del Nobel de la Paz “por su compromiso único con la libertad”, pero no precisó si este la había aceptado.

#AHORA Salida de @MariaCorinaYA de la Casa Blanca tras reunión con el presidente Donald Trump. pic.twitter.com/eRkTYLKpgH — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 15, 2026

Aunque, como consignó EFE, Machado sí comparó este acto con la medalla que le regaló la familia de George Washington al libertador Simón Bolívar, subrayando el vínculo entre Estados Unidos y Venezuela.

Además, aseguró que durante su conversación le transmitió “el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas y estables, sino también atender lo más importante que es” el pueblo venezolano.

“Este es un día histórico”, agregó.

Machado también reconoció que quedó impresionada con “lo claro que está” Trump, “cómo conoce la situación” y “cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela”.

“Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos”, sostuvo.

Reunión en el Capitolio con senadores estadounidenses

Durante esta jornada, la líder opositora también se reunió en el Capitolio con senadores republicanos y demócratas, a quienes agradeció el apoyo recibido por parte de las autoridades estadounidenses cuando salió de Venezuela para la ceremonia del Nobel en Oslo, la capital de Noruega.

María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en reunión con senadores republicanos y demócratas en el Capitolio de los Estados Unidos. pic.twitter.com/5nQJDmiOzP — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

“No estaría aquí hoy, y probablemente ni siquiera estaría viva, de no haber sido por el apoyo que recibí de su país. Estuve perdida en medio del océano durante cuatro horas, con olas de casi dos metros, y sufrí una fractura en la columna vertebral. En un momento pensé que no lo iba a lograr. Y lo volvería a hacer una y otra vez”, relató.

Por el momento, ni Trump ni su gabinete han dado detalles sobre el encuentro. Sin embargo, durante la tarde de este jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que “hasta el momento” el presidente “no ha cambiado” su postura sobre que Machado no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro del país latinoamericano.