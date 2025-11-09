Martín Vizcarra es excluido de las elecciones de 2026 en Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú dejó fuera de competencia al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien había anunciado su intención de postular a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por su hermano, Mario Vizcarra.

A través de X, el exmandatario confirmó la decisión del organismo electoral y acusó arbitrariedad. “Podrán excluirme del proceso, pero no del corazón de los peruanos. ¡No nos van a doblegar!”, escribió.

En un comunicado adjunto, Vizcarra afirmó que la ONPE “ejecutó una nueva arbitrariedad al eliminar” su postulación, “vulnerando” su derecho “de ser elegido y el de todos los peruanos a elegir libremente”.

En ese sentido, agregó que ya presentaron los recursos correspondientes y continúan con una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que se revierta la inhabilitación de 10 años que le impuso el Congreso.

Vizcarra había anunciado el 31 de octubre su intención de postular, pese a que el Parlamento lo destituyó en noviembre de 2020 por “permanente incapacidad moral”.

Actualmente, el exjefe de Estado enfrenta un juicio por presuntos sobornos que habría recibido cuando fue gobernador de Moquegua, entre el periodo de 2011 y 2014.

Tras conocerse la exclusión, Vizcarra confirmó que su partido, Perú Primero, mantendrá a su hermano Mario como candidato presidencial para los comicios programados para abril de 2026, mientras él asumirá la jefatura de campaña nacional.