Hamas dice que entregará este domingo los restos de un oficial israelí

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamas, anunciaron que entregarán este domingo el cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin, que retienen desde 2014.

Goldin es el único cautivo restante en la Franja de Gaza que no fue capturado el 7 de octubre de 2023.

En un comunicado, Al Qasam indicó que el cuerpo fue encontrado este sábado en un túnel en el campamento Yebna en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Ahora bien, su identidad no se confirmará hasta que sea analizado por el instituto forense israelí, lo que ocurrirá una vez que Hamas entregue el cuerpo a la Cruz Roja y esta al Ejército israelí, que lo sacará de Gaza.

De acuerdo a DW, el cuerpo será entregado este 9 de noviembre a las 14.00 (hora local).

Según el mismo medio, tras la noticia, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, acudió anoche a casa de la familia de Hadar Goldin.