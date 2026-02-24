SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’

    En la zona gravemente afectada por los desmanes se desplegarán otros 2.500 efectivos militares, pese a que se espera normalizar la actividad económica y comercial este martes.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press

    Las autoridades del estado mexicano de Jalisco informaron este lunes de la detención de 41 personas por su implicación en los disturbios desatados tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en una operación militar este domingo.

    La Fiscalía de Jalisco difundió el balance a través de un comunicado, donde precisó que 20 de los arrestados están acusados de participar en “hechos de violencia” mientras que el resto por “actos de saqueo y rapiña”.

    En este contexto, el gobernador Pablo Lemus anunció en redes sociales el despliegue de otros 2.500 efectivos del Ejército en distintos puntos del estado de Jalisco “para apoyar en tareas de seguridad”.

    Asimismo, señaló que las clases en “todos” los niveles educativos se reanudarán este miércoles, 25 de febrero, mientras que la actividad económica y comercial lo hará “en su totalidad a partir” de este martes.

    “Para esto, será clave continuar con el restablecimiento del servicio de transporte público y que mañana operará con normalidad”, apuntó la autoridad.

    Lemus recalcó que “no tenemos reportes de incidencias nuevas” mientras las administraciones continúan “liberando todas las carreteras de Jalisco, retirando los vehículos siniestrados”.

    El gobernador de Jalisco, que hizo un llamamiento a todos los componentes de la sociedad jalisciense para “recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado”, adelantó que “de continuar como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el código rojo”, adoptado este domingo para coordinar el trabajo de todos los organismos de seguridad y emergencia en una “compleja” jornada.

    En el caso de Puerto Vallarta, defendió que en la zona se desplegó “suficiente personal” para asegurar el funcionamiento del transporte público, el abastecimiento de alimentos y servicios.

    “Seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad”, aseguró, un día después de que los disturbios obligaran a distintas aerolíneas a suspender sus vuelos a la zona.

    Fuga desde cárcel

    En tanto, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó este lunes la fuga de un total de 23 presos del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Itxapa, en Puerto Vallarta, tras el motín registrado el domingo y que se saldó con la muerte de un empleado.

    “De momento la información que se tiene, tras el pase de lista, es que son 23 los que están evadidos. Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales que hicieron algunos disparos a las instalaciones”, señaló en declaraciones recogidas por el diario Crónica de Xalapa.

    Más sobre:MéxicoJaliscoDetenidosNarcoEl MenchoNemesio Oseguera Cervantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV

    “Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

    Rodrigo Villegas apela a su fórmula y triunfa en Viña con una rutina basada en la vida cotidiana

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro

    Mathiu Focker: origen y regreso del personaje más icónico de Rodrigo Villegas

    Exembajador británico en EE.UU. queda en libertad bajo fianza tras ser arrestado en investigación por vínculos con Epstein

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro
    Chile

    Alerta por intensas lluvias y tormentas en Diego de Almagro: reportan 240 personas damnificadas en localidad Inca de Oro

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    Joaquín Lavín León es el sexto: los diputados que han sido desaforados durante el actual período parlamentario

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric
    Negocios

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV
    Cultura y entretención

    Rodrigo Villegas y Viña superan en rating al Festival de Comedia de CHV

    “Vi a Nosferatu”: las bromas de Rodrigo Villegas dirigidas a Fabrizio Copano

    Rodrigo Villegas apela a su fórmula y triunfa en Viña con una rutina basada en la vida cotidiana

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’
    Mundo

    Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco por actos violentos tras la muerte de líder narco ‘El Mencho’

    Exembajador británico en EE.UU. queda en libertad bajo fianza tras ser arrestado en investigación por vínculos con Epstein

    Trump desmiente versiones sobre supuestas dudas del jefe del Estado Mayor ante un ataque a Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio