Mundo

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de cuatro agentes en la operación más letal del estado brasileño.

Por 
Europa Press
Durante un operativo policial contra el Comando Vermelho, los delincuentes ordenaron el cierre de comercios y utilizaron contenedores de basura encendidos para bloquear la vía en la calle Itapiru, en Catumbi. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Al menos 60 personas murieron y otras 81 fueron arrestadas este miércoles durante la operación más letal llevada a cabo por las fuerzas de seguridad brasileñas contra una de las estructuras de Comando Vermelho, el grupo criminal más importante del país, en la zona norte de Río de Janeiro.

Además de los 60 muertos, que según las autoridades eran narcotraficantes que intercambiaron disparos con la Policía, hay cuatro agentes de las fuerzas de seguridad fallecidos y seis heridos. No obstante, el operativo continuaba en curso, por lo que no se descarta que el balance pueda aumentar, según recoge G1.

Durante una operación policial contra el Comando Vermelho, agentes de la policía militar hacen guardia cerca de las filas en las paradas de buses debido a la situación violenta. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

La conocida operación “Contención”, que movilizó a 2.500 agentes, tuvo lugar en los barrios de Alemao y Penha tras más de un año de investigación y un centenar de órdenes de arresto. La Policía indicó que algunos de los sospechosos lanzaron bombas desde drones y otros huyeron de la zona.

Durante la operación, los agentes arrestaron a Thiago do Nascimento Mendes, alias Belao do Qutungo, uno de los líderes de Comando Vermelho en la región; y Nicolas Fernandes Soares, sospechoso de ser el operador financiero de uno de los principales líderes del grupo, Edgar Alves de Andrade. Además, confiscaron 75 rifles y dos pistolas.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, criticó que el Gobierno federal negara apoyo a las operaciones policiales locales y aseguró que el estado “estaba solo”, por lo que pidió ayuda del Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estamos solos en esta lucha hoy. Es un operativo mayor que el de 2010 y, desafortunadamente, esta vez, como durante todo el (mandato), no contamos con el apoyo de vehículos blindados ni de agentes de las fuerzas federales de seguridad y defensa”, se lamentó.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó las declaraciones de Castro y aseguró que ha respondido a todas las solicitudes de su gabinete, lo que demuestra el “pleno apoyo” de Brasilia a las fuerzas de seguridad que operan en Río de Janeiro.

La cartera ministerial sostuvo que mantiene tropas desplegadas desde octubre de 2023 y que hay operaciones programadas hasta diciembre de este año, cuando la medida podrá ser renovada de nuevo.

Solamente en 2025, la Policía Federal ha realizado cerca de 180 operaciones en Río de Janeiro, de las cuales 24 estaban relacionadas con el tráfico de drogas y armas. En este período, han realizado 210 detenciones. También han incautado 10 toneladas de droga y 190 armas de fuego.

“Estas cifras reflejan los esfuerzos continuos de la Policía Federal para combatir el crimen organizado y reducir el poder militar de las facciones criminales”, señaló el ministerio dirigido por Ricardo Lewandowski.

