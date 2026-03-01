Michael Vigil: “Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos”

El domingo 22 de febrero se llevó a cabo el que es considerado como uno de los golpes más fuertes contra el narcotráfico en México. En un operativo militar ejecutado en Tapalpa, estado de Jalisco, el Ejército mexicano abatió y dio muerte a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y cabecilla del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de la actualidad y con mayor expansión internacional, con redes a nivel mundial.

“El Mencho”, por el que Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, fue localizado tras meses de trabajo de inteligencia. Durante el enfrentamiento resultó herido y murió mientras era trasladado en helicóptero con destino a Ciudad de México para recibir atención médica.

La muerte del capo detonó una violenta reacción del CJNG. Bloqueos de carreteras, quema de vehículos, ataques a infraestructura y enfrentamientos armados en Jalisco, especialmente en la capital estatal, Guadalajara, y Puerto Vallarta. Las autoridades mexicanas reportaron 25 miembros de la Guardia Nacional fallecidos y emitieron alertas de seguridad para la población.

El operativo, considerado por muchos analistas como uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en décadas, ha generado también incertidumbre sobre las consecuencias de la muerte de un líder criminal de tal envergadura. Si bien representa un duro golpe para el CJNG, abre interrogantes sobre la posible fragmentación interna del cartel y una escalada de violencia ante la disputa por el control de sus redes y territorios.

Michael S. Vigil es una de las figuras más reconocidas de la lucha internacional contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Nacido y criado en Española, Nuevo México, en Estados Unidos, Vigil tiene una extensa carrera en el terreno del narcotráfico global: infiltrado en los carteles mexicanos, coordinador de operaciones multinacionales y, finalmente, jefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Se graduó con honores con un título en Justicia Criminal de la Universidad Estatal de Nuevo México. Ingresó a la DEA directamente después de graduarse, y durante más de tres décadas estuvo al mando de las operaciones de la agencia en el Caribe y en la ciudad fronteriza de San Diego, hasta ascender a la cúspide de la agencia.

Además, Vigil es autor de diversas obras de ficción inspiradas en la realidad de los carteles y el crimen organizado internacional. Entre ellas están DEAL, Reina Narco y La Garra del Dragón, que, aunque narrativas, están basadas en sus experiencias como agente a cargo del combate transnacional del tráfico de drogas.En una reseña de su libro La Tierra del Cartel del Encanto, el comandante de la policía federal de México, Armando Arteaga, describió al ex DEA como "un héroe para México por sus esfuerzos valientes y exitosos en contra de los carteles más violentos del mundo".Ahora, de 74 años y en retiro, Vigil participa activamente como voz experta en asuntos relacionados con el tráfico internacional de drogas y los carteles. Sin embargo, es abiertamente crítico de los discursos oficiales del gobierno estadounidense.

Por ejemplo, en entrevista con Infobae México, el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA sostuvo que la decisión de Trump de designar el fentanilo como “arma de destrucción masiva” distorsiona deliberadamente la naturaleza del problema y confunde una crisis de salud pública con una narrativa bélica sin efectos reales sobre el narcotráfico.

En esta entrevista con La Tercera desde Albuquerque, Nuevo México, su opinión sobre esto no fue distinta.

La operación para atrapar a “El Mencho” fue descrita como una de las más trascendentales contra los carteles en México. ¿Usted está de acuerdo con esto?

Sí, totalmente, porque esto fue un operativo muy eficaz. Lo llevó a cabo principalmente el Ejército de México, con apoyo de la Fuerza Aérea mexicana. Entonces, localizaron un lugar como a dos horas de la capital de Jalisco, Guadalajara, en una zona muy rural. Entraron a hacer un asalto en un rancho y encontraron resistencia. De inmediato, el ejército mexicano mató a cuatro individuos del Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Luego, “El Mencho” y dos guardaespaldas comenzaron a correr y otra vez un enfrentamiento en el que fue herido “El Mencho” y también los dos guardaespaldas que tenía. Después, efectivos del ejército trataron de transportarlos a Ciudad de México, a un hospital, pero fallecieron en el camino.

Pero para este operativo, el ejército desarrolló bastante información. Se pudo realizar porque estaban siguiendo a una amante de “El Mencho”. La siguieron y pudieron identificar el lugar donde se estaba escondido “El Mencho”.

Usted ha dicho que la muerte de “El Mencho” significa un golpe más fuerte al Cartel Jalisco Nueva Generación que lo que fue la captura de otros cabecillas del Cartel de Sinaloa, como “El Chapo” o Ismael Zambada, “El Mayo”. ¿Por qué piensa eso?Sí, porque el Cartel de Sinaloa tiene una estructura horizontal, en la que los distintos miembros del cartel que están en los altos mandos pueden tomar decisiones y acciones independientes.

En cambio, Jalisco Nueva Generación es una organización vertical. “El Mencho” la manejaba con una mano dura. Él no permitía que los subordinados hicieran cosas independientemente de si no estaban autorizadas por él.

Por esto digo que la dada de baja a “El Mencho” tiene mucho más impacto en el Cartel de Jalisco en comparación con el de Sinaloa.

Con la muerte de “El Mencho”, ¿cuáles son los escenarios que se vienen para Jalisco Nueva Generación?

Normalmente, cuando capturan o matan a un líder de un cartel en México, ese cartel se va fragmentando. Porque va a haber algunos individuos que quieren tomar el control y eso va generando una guerra interna, así como lo que está sucediendo con el Cartel de Sinaloa, donde los hijos de Chapo Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, están en conflicto con uno de los hijos de “El Mayo Zambada”, el “flaquito Maya”. Esto va generando bastante violencia.

Por ejemplo, en Sinaloa, ya tienen 3000 muertos, aproximadamente 2000 desaparecidos. Solo que se van fragmentando y por eso es importante no erradicar solo a los líderes, pero más importante es tratar de desarticular la infraestructura del cartel. Porque matando o capturando un capo no va a tener mucho impacto.

¿Y quiénes serían los líderes de estas nuevas facciones de Jalisco Nueva Generación?Hay varios. Está uno al que le dicen “El Pelón” (hijastro de Oseguera). Uno que se llama Luis Conríquez. Pueden ser muchos.

Ante la posibilidad de que se inicie un proceso de fragmentación dentro de Jalisco Nueva Generación y una escalada de violencia entre carteles, ¿cree que esto eventualmente pueda llevar a una segunda guerra contra las drogas? Ojalá que no, pero posiblemente sí.

¿Cómo valora el actuar de las autoridades mexicanas?

Esto fue un buen golpe de parte de México. Ahora que está la Presidenta Claudia Sheinbaum, está luchando fuerte. En un año ella ha reducido la violencia en México en un 22%. Ha incautado 134 toneladas de drogas, ha destruido 644 laboratorios para fabricar fentanilo y metanfetamina.

¿Cuál es la diferencia entre la administración de Sheinbaum respecto de la de López Obrador en cuanto al combate de las organizaciones criminales?

Bueno, López Obrador tenía esta política de “abrazos y no balazos”. Él, por ejemplo, no quería atacar frontalmente a los carteles, argumentando que eso iba a generar bastante violencia. Se enfocó, por ejemplo, en tratar de ayudar a la gente pobre en La Sierra para que los carteles no pudieran reclutar. Quería prevenir que los jóvenes entraran a ellos.Claudia Sheinbaum, en cambio, está enfrentando directamente a los carteles. Ella sabe que tiene que combatirlos directamente, porque no puede permitir que anden cometiendo crímenes por toda la república, matando gente. Ella sabe que tiene que tomar acciones.

¿Qué tanta influencia tiene la administración de Trump en el actuar de Claudia Sheinbaum y de México en general?

Sheinbaum es una mujer fuerte, no se deja llevar por las amenazas de Donald Trump. Ella desde que llegó a la presidencia ha dicho: “Vamos a coordinar, vamos a colaborar (con Estados Unidos). Pero no es subordinación de parte de México”. Y así ha sido.Entonces, no tiene casi nada de influencia de él.

Donald Trump se la pasa como un bully (matón), amenazando a Canadá, a México, a Colombia. Pero aquí (en Estados Unidos) no hace nada. Trump no ha hecho nada para mermar la cantidad de armas que se trafican hacia México de parte de Estados Unidos, por ejemplo.Él dice que está combatiendo drogas, pero es puro teatro político. No está haciendo nada para reducir la demanda y el consumo en Estados Unidos. Si no hay consumo, pues obviamente no va a haber carteles.