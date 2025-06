Miedo e incertidumbre en Harvard tras veto de Trump a visas para alumnos extranjeros

El anuncio de Donald Trump de suspender la concesión de nuevos visados para estudiar en Harvard ha desatado el miedo y la indignación entre sus estudiantes extranjeros que se sienten en un limbo en medio del fuego cruzado entre el presidente y la universidad.

El galés-danés Alfred Williamson, que cursa el segundo curso de física y políticas públicas en la prestigiosa universidad, “se aferra a la esperanza de que Harvard ganará esta lucha y podrá volver el próximo semestre”.

Un juez suspendió un intento anterior del republicano de retirar la habilitación de la universidad a matricular a estudiantes internacionales, que este año escolar que acaba de concluir supuso el 27% del alumnado.

“La administración Trump hace todo lo posible para aplastar esos sueños”, dijo Williamson, de 20 años, a la AFP sobre la última decisión del presidente que alegó que “la conducta de Harvard la ha convertido en un destino inadecuado para estudiantes e investigadores extranjeros” y amenazó a los estudiantes internacionales existentes con revocar sus visados.

“Esto es otra muestra autoritaria de extralimitación del gobierno que castiga a los estudiantes internacionales por asistir a una universidad que se niega a doblegarse ante la administración”, agregó Williamson, que pasa sus vacaciones fuera de Estados Unidos.

Este estudiante considera que la batalla de Trump contra Harvard se debe a que la universidad tiene la “integridad de enfrentarse a sus demandas ilegales y antiestadounidenses”.

Harvard se ha convertido en el centro de la campaña del presidente estadounidense contra las principales universidades del país a las que acusa de antisemitismo por permitir manifestaciones propalestinas en sus campus y de imponer políticas de diversidad inclusión e igualdad (DEI).

“Salvaguardar seguridad nacional”

Un portavoz de Harvard dijo que la universidad “continuará protegiendo a sus estudiantes internacionales”.

“Esta es otra medida de represalia ilegal tomada por la Administración en violación de los derechos de la Primera Enmienda de Harvard”, dijo el vocero de la universidad en una declaración a CNN.

La Casa Blanca afirmó que esta última medida es un intento de “salvaguardar la seguridad nacional”, acusando a Harvard de tener “preocupantes vínculos con el extranjero y radicalismo”.

También mencionó la supuesta falta de información suficiente por parte de la universidad sobre los estudiantes extranjeros.

“Harvard no informa completamente sobre los registros disciplinarios de sus estudiantes extranjeros o no los vigila seriamente”, declaró la Casa Blanca. También acusó a la institución de la Ivy League de no abordar el antisemitismo en el campus, así como de su persistencia en priorizar la diversidad, la equidad y la inclusión

El gobierno ya ha congelado en torno a 3.200 millones en subvenciones federales y contratos con esta integrante de la Ivy League, que reúne a las universidades más prestigiosas del país, y la ha excluido de futuras ayudas además de amenazarla con anular sus exenciones fiscales.