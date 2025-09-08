SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Milei ante dura derrota legislativa: “Hemos tenido un revés y hay que asumirlo con responsabilidad”

El presidente argentino reconoció la derrota de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y afirmó que van a corregir las cosas en que se equivocaron para obtener un mejor resultado en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Por 
Lya Rosen
El presidente de Argentina, Javier Milei LA LIBERTAD AVANZA EN X

Poco después de que se conociera la contundente victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei habló desde la sede de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata y reconoció la derrota, asegurando que lo que deben hacer ahora es corregir los errores.

“Buenas noches a todos los presentes. Un gran agradecimiento a los fiscales que siguen trabajando y a quienes han puesto el hombro en esta elección. Sin ninguna duda, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota”, comenzó su alocución, muy moderada, ante sus partidarios y sus aliados, entre ellos su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Para luego agregar: “Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que debe hacer es aceptar los resultados. No han sido positivos, hemos tenido un revés, y hay que asumirlo con responsabilidad”.

Además se refirió a la eficiencia del partido peronista para encarar estas elecciones. “Ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de este tipo. Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años de manera muy eficiente”, reconoció.

Y continuó con su análisis asegurando que “tal como veníamos señalando, iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”. Para luego remarcar que este 33,48% será la base desde la cual su partido, La Libertad Avanza, empezará a trabajar para el 26 de octubre, fecha de las elecciones que renovarán 127 de las 257 bancadas de la Cámara de Diputados.

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y va a conllevar en una profunda autocrítica. Vamos a corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado. No hay opción de repetir los errores. Vamos a corregirlos todos”, enfatizó sobre lo que viene para él y el LLA.

Aunque dejó en claro que van a continuar con las medidas de su gobierno. “Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal, la restricción monetaria y el esquema cambiario”, enfatizó.

Para terminar su discurso afirmando que desde hoy se van a enfocar en los cambios necesarios para ganar las próximas elecciones legislativas y mantener firmes sus ideas libertarias. “En definitiva, si hemos cometido errores en lo político, los vamos a procesar, vamos a modificar nuestras acciones y a ser cada día mejores para obtener un mejor resultado el 26 de octubre”.

“Vamos a seguir abrazando las ideas de la libertad, porque vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Nuestro compromiso para poner de pie al país no se negocia ni retrocede. Todos a trabajar desde mañana”, concluyó.

Más sobre:MileiderrotaeleccionesBuenos AiresperonismoLa Libertad Avanzadiscurso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump reitera su confianza en alcanzar “muy pronto” un alto el fuego en la Franja de Gaza

Corea del Sur repatriará esta semana a los 300 ciudadanos detenidos por las autoridades de inmigración en EE.UU.

Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos

Venezuela despliega 25.000 soldados en su frontera con Colombia para “combatir el narcotráfico”

Oficialismo sufre paliza en legislativas de la provincia de Buenos Aires y Milei ve amenazado el rumbo de la economía

Gobierno de Milei sufre contundente derrota frente al peronismo en legislativas en provincia de Buenos Aires

Lo más leído

1.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

2.
Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos

Romería al Cementerio General: Carabineros reporta desórdenes y detenidos

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

5.
Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos
Chile

Doble homicidio en Puente Alto: hermanos fueron acribillados con múltiples disparos

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile
El Deportivo

El sorprendente Limache vence a un atribulado Deportes La Serena y se ilusiona con la final de la Copa Chile

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, tras ganar el US Open: “Te veo más que a mi familia”

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Trump reitera su confianza en alcanzar “muy pronto” un alto el fuego en la Franja de Gaza
Mundo

Trump reitera su confianza en alcanzar “muy pronto” un alto el fuego en la Franja de Gaza

Corea del Sur repatriará esta semana a los 300 ciudadanos detenidos por las autoridades de inmigración en EE.UU.

Milei ante dura derrota legislativa: “Hemos tenido un revés y hay que asumirlo con responsabilidad”

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas