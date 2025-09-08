Milei ante dura derrota legislativa: “Hemos tenido un revés y hay que asumirlo con responsabilidad”

Poco después de que se conociera la contundente victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei habló desde la sede de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata y reconoció la derrota, asegurando que lo que deben hacer ahora es corregir los errores.

“Buenas noches a todos los presentes. Un gran agradecimiento a los fiscales que siguen trabajando y a quienes han puesto el hombro en esta elección. Sin ninguna duda, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota”, comenzó su alocución, muy moderada, ante sus partidarios y sus aliados, entre ellos su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Para luego agregar: “Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que debe hacer es aceptar los resultados. No han sido positivos, hemos tenido un revés, y hay que asumirlo con responsabilidad”.

Además se refirió a la eficiencia del partido peronista para encarar estas elecciones. “Ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de este tipo. Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años de manera muy eficiente”, reconoció.

Y continuó con su análisis asegurando que “tal como veníamos señalando, iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”. Para luego remarcar que este 33,48% será la base desde la cual su partido, La Libertad Avanza, empezará a trabajar para el 26 de octubre, fecha de las elecciones que renovarán 127 de las 257 bancadas de la Cámara de Diputados.

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y va a conllevar en una profunda autocrítica. Vamos a corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado. No hay opción de repetir los errores. Vamos a corregirlos todos”, enfatizó sobre lo que viene para él y el LLA.

Aunque dejó en claro que van a continuar con las medidas de su gobierno. “Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal, la restricción monetaria y el esquema cambiario”, enfatizó.

Para terminar su discurso afirmando que desde hoy se van a enfocar en los cambios necesarios para ganar las próximas elecciones legislativas y mantener firmes sus ideas libertarias. “En definitiva, si hemos cometido errores en lo político, los vamos a procesar, vamos a modificar nuestras acciones y a ser cada día mejores para obtener un mejor resultado el 26 de octubre”.

“Vamos a seguir abrazando las ideas de la libertad, porque vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente. Nuestro compromiso para poner de pie al país no se negocia ni retrocede. Todos a trabajar desde mañana”, concluyó.