Milei y Netanyahu refuerzan alianza en Nueva York y tratan situación de rehenes argentinos en Gaza

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvieron este jueves un encuentro en Nueva York, en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que reafirmaron sus relaciones y abordaron el caso de los cuatro argentinos que permanecen como rehenes en la Franja de Gaza.

La Presidencia argentina informó en X que Milei “reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin”.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la cual abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos en Gaza.



Rehenes argentinos en Gaza

Según las autoridades israelíes, cuatro ciudadanos argentinos siguen en manos de Hamas: Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, además de Lior Rudaeff, quien falleció durante los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023.

Fuentes del gobierno argentino señalaron al diario La Nación que el encuentro, que duró unos 45 minutos, fue “muy bueno y muy ameno” y que Milei y Netanyahu se trataron como “amigos”. El mandatario estuvo acompañado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Gerardo Werthein (Exteriores), Luis Caputo (Economía) y Luis Petri (Defensa).

Cooperación bilateral

El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, subrayó que “intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a Argentina e Israel”.

Tras la reunión, Milei también sostuvo encuentros con dirigentes del Congreso Mundial Judío, el Consejo Judío Latinoamericano y la organización B’nai B’rith, de quienes recibió un reconocimiento.

Reacciones desde Israel

Por parte de las autoridades israelíes, el representante permanente ante la ONU, Danny Danon, agradeció a Milei su “apoyo inquebrantable incluso en estos tiempos difíciles”, en un contexto marcado por el reconocimiento internacional al Estado de Palestina y las críticas a la ofensiva israelí en Gaza.

El funcionario compartió en su cuenta de X una fotografía en la que se le ve saludando al presidente argentino, poco antes del encuentro con Netanyahu.