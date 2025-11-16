OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Militares israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania

    Israel asegura que los dos fallecidos suponían una amenaza para los efectivos militares.

    Por 
    Europa Press
    Miembros de las fuerzas israelíes durante una operación militar en Ramala, Cisjordania central, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Ayman Nobani

    Dos palestinos han fallecido durante la jornada del domingo en sendas acciones de las Fuerzas Armadas israelíes en Cisjordania, una cerca de Nablús y otra cerca de la ciudad de Tubas.

    El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado el fallecimiento de Hasan Ahmed Jamil Musa, de 19 años, por disparos del Ejército israelí en el antiguo campamento de refugiados de Askar, al este de Nablus.

    Dos jóvenes resultaron alcanzados por los disparos israelíes durante un enfrentamiento contra el Ejército. Uno de ellos recibió un disparo en el pecho y murió como consecuencia de la herida, y el otro recibió un disparo en la espalda y fue trasladado al hospital.

    Israel ha confirmado el incidente y ha subrayado que sus fuerzas actuaron en defensa propia porque el palestino portaba un artefacto explosivo. Así, el Ejército israelí ha informado en su cuenta de X de “un terrorista neutralizado en la zona de Nablús que había lanzado un artefacto explosivo contra las fuerzas” desplegadas en la zona. “Éstas respondieron al fuego y neutralizaron al terrorista”, ha indicado.

    Por otra parte, militares israelíes han matado a Yad Yihad Yadalá en el campo de refugiados de Al Fará, al sur de la ciudad de Tubas, también en el norte de Cisjordania. Varios palestinos más han resultado heridos de bala, según ha confirmado la Media Luna Roja Palestina, que denuncia que el Ejército israelí les impide llegar hasta los heridos.

    El Ejército israelí ha confirmado que efectivos paracaidistas “en una operación ofensiva” identificaron a “un terrorista que intentó atacar a los efectivos, que abrieron fuego contra él y lo abatieron”.

    Al menos 1.037 palestinos han muerto y 10.700 han resultado heridos como consecuencia de las operaciones militares israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023. Además, más de 20.500 están detenidos, incluidos 1.600 menores de edad.

    Lee también:

    Más sobre:IsraelCisjordaniaPalestinaFDIMedio OrienteMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las frases que lanzaron los candidatos presidenciales al acudir a votar

    Gustavo Gatica tras votar: “Jeannette Jara propone futuro y la derecha solo retrocesos”

    Aumentan los lesionados en México: más de 120 heridos en protestas de la Generación Z

    Jeannette Jara tras emitir su voto: “Más que una llegada caótica fue una llegada masiva y alegre”

    Carabineros reporta que ya se han realizado más de 335 mil trámites en Comisaría Virtual para excusarse de votar

    Ministro Muñoz informa que el transporte opera con normalidad y registra alzas de demanda durante las elecciones

    Lo más leído

    1.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    2.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    3.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Las frases que lanzaron los candidatos presidenciales al acudir a votar
    Chile

    Las frases que lanzaron los candidatos presidenciales al acudir a votar

    Gustavo Gatica tras votar: “Jeannette Jara propone futuro y la derecha solo retrocesos”

    Jeannette Jara tras emitir su voto: “Más que una llegada caótica fue una llegada masiva y alegre”

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    El mensaje de Arturo Vidal en medio de las Elecciones: “En un par de años me voy a tirar a presidente”
    El Deportivo

    El mensaje de Arturo Vidal en medio de las Elecciones: “En un par de años me voy a tirar a presidente”

    Del arco de Colo Colo a celebrar como dirigente: el club de Agustín Orión logra el ascenso a la B de Argentina

    ¿Se aleja de la Roja? La declaración clave de Manuel Pellegrini en días cruciales para su permanencia en el Betis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Aumentan los lesionados en México: más de 120 heridos en protestas de la Generación Z
    Mundo

    Aumentan los lesionados en México: más de 120 heridos en protestas de la Generación Z

    Michel Wieviorka: “Los atentados de 2015 aceleraron el giro a la derecha de la sociedad francesa”

    Maduro ordena una “vigilia permanente” ante los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena