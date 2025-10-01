SUSCRÍBETE
Mundo

Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés e icono de la ecología del siglo XX

Los descubrimientos de la conservacionista y activista británica en la década de 1960 sobre cómo se comportaban los chimpancés en estado salvaje abrieron nuevos caminos y representaron lo que se llamó “uno de los grandes logros científicos del mundo occidental”.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Jane Goodall, la primatóloga pionera, conservacionista y activista británica que se convirtió en la principal experta mundial en chimpancé. Foto: Archivo

Jane Goodall, la primatóloga pionera, conservacionista y activista británica que se convirtió en la principal experta mundial en chimpancés, murió el miércoles a la edad de 91 años por “causas naturales”, dijo el Instituto Jane Goodall en una publicación en las redes sociales. Goodall fue un personaje profundamente influyente en los movimientos ecologistas y animalistas del siglo XX.

De niña, criada en Londres, Goodall contó que se fascinó por los animales tras leer al Dr. Doolittle. Su primer viaje de investigación a las selvas de Tanzania fue en 1960, cuando tenía veintitantos años, recordó la cadena BBC.

Este sería el comienzo de un estudio de 60 años sobre chimpancés salvajes. Aprendió a comunicarse con ellos: abrazos, juegos, caricias e incluso besos. Fue la primera persona en registrar haber visto a un animal usar una herramienta: un chimpancé macho desenterrando termitas de un montículo con un palo.

Jane Goodall fue honrada como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Chile en agosto de 2024. En la foto, junto a la rectora Rosa Devés. Foto: Archivo Felipe PoGa

Al respecto, The New York Times destacó que Goodall fue una de los conservacionistas más veneradas del mundo, que ganó prestigio científico y celebridad mundial al relatar el comportamiento distintivo de los chimpancés salvajes en África Oriental que fabricaban y usaban herramientas, comían carne, celebraban danzas de la lluvia y participaban en guerras organizadas.

Goodall tenía 29 años en el verano de 1963 cuando la National Geographic Society, que apoyó financieramente sus estudios de campo en la Reserva de Chimpancés de Gombe Stream en Tanzania, publicó su relato de 7.500 palabras y 37 páginas sobre las vidas de Flo, David Greybeard, Fifi y otros miembros de la tropa de primates que había observado.

El artículo, con fotografías de Hugo van Lawick, el fotógrafo de vida salvaje holandés con quien más tarde se casó, también describe sus propias hazañas para superar enfermedades, depredadores y frustraciones en sus esfuerzos por acercarse a los chimpancés mientras estaba en una estación de investigación primitiva a lo largo de la costa oriental del lago Tanganyika en Tanzania, indicó el Times.

Los descubrimientos de Goodall en la década de 1960 sobre cómo se comportaban los chimpancés en estado salvaje abrieron nuevos caminos y representaron lo que se llamó “uno de los grandes logros científicos del mundo occidental”, agregó.

Según el periódico, tan solo por sus méritos científicos, los descubrimientos de Goodall sobre cómo los chimpancés salvajes criaban a sus crías, establecían liderazgo, socializaban y se comunicaban marcaron un hito y atrajeron una inmensa atención y respeto entre los investigadores. Stephen Jay Gould, biólogo evolutivo e historiador de la ciencia, afirmó que su trabajo con chimpancés “representa uno de los mayores logros científicos del mundo occidental”.

