Muere obrero rescatado que estuvo 11 horas atrapado tras derrumbe de torre medieval en Roma

Un trágico accidente en pleno corazón histórico de Roma ha conmocionado a Italia. El obrero rumano Octay Stroici, de 66 años, falleció la medianoche de este lunes tras pasar once horas atrapado bajo los escombros de la Torre de los Condes de Roma, una estructura del siglo XIII ubicada entre el Coliseo y el Foro Romano, que sufrió un derrumbe parcial mientras se realizaban trabajos de restauración.

Stroici fue rescatado cerca de las 23.00 horas (horario local), luego de un operativo en que más de 140 bomberos trabajaron a contrarreloj en medio de los restos de piedra y madera.

Aunque el trabajador permaneció consciente durante el rescate, sufrió un paro cardiorrespiratorio poco después de ser liberado.

De acuerdo con la agencia italiana AdnKronos, los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación (RCP) en el lugar y las continuaron durante el traslado al Hospital Umberto I.

Pese a ello, el trabajador ingresó al servicio de urgencias a las 23.05 horas y, pese a casi una hora de esfuerzos médicos, su fallecimiento fue confirmado a las 00.20.

Otro trabajador en estado crítico

Un segundo obrero, también de nacionalidad rumana, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital de San Giovanni, donde permanece en estado crítico, aunque consciente, según informaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió cerca de las 11.30 de la mañana, cuando nueve trabajadores realizaban tareas de restauración estructural en la torre de 30 metros de altura.

Minutos después del primer derrumbe, tres operarios fueron rescatados con vida, pero un segundo colapso, registrado a las 12.45 horas, sepultó a Stroici, quien quedó atrapado hasta avanzada la noche.

Apertura de investigación

Tras confirmarse la muerte del trabajador, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pesar por el fallecimiento.

“Acompañamos en el sentimiento a su familia y compañeros en estos momentos de indescriptible sufrimiento. Agradezco a los rescatistas que trabajaron con valentía para salvarle la vida”, declaró la mandataria.

Por su parte, el gobernador de Lacio, Francesco Rocca, lamentó el accidente y recalcó en sus redes sociales que “por trabajo no se puede ni se debe morir”, en alusión a la necesidad de reforzar las medidas de seguridad laboral.

En el mismo tenor, la Fiscalía de Roma abrió una investigación por negligencia con resultado de lesiones y desastre por imprudencia, mientras que la Inspección del Trabajo participa en las pericias para determinar si hubo incumplimiento de normas de seguridad en la obra.

El área fue acordonada por la policía, y las labores de remoción de escombros continúan en curso para evaluar el estado estructural del histórico edificio, uno de los más antiguos del centro monumental de la capital italiana.