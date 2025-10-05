SUSCRÍBETE
Netanyahu advierte a Europa en la previa a las negociaciones en Egipto: "No alimenten al cocodrilo de Hamas"

El lunes se reunirán en Sharm el-Sheikh las delegaciones de Hamas e Israel para concretar la entrega rehenes israelíes y el eventual final de la guerra en la Franja de Gaza.

Joaquín Barrientos
Ad portas del inicio de las negociaciones en Egipto entre Hamas e Israel el lunes y del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, Benjamin Netanyahu, abordó las conversaciones respecto a la entrega de rehenes israelíes y el eventual final de la guerra en la Franja de Gaza.

En una entrevista con Euronews, el mandatario abordó las condiciones que llevaron a que finalmente se concretara esta situación, propuesta por Estados Unidos a inicios de esta semana.

El plan de 20 puntos propuesto por Estados Unidos, incluye entre otras cosas la entrega de todos los rehenes, vivos o muertos, por parte de Hamas, quien además dejaría el poder y las armas en la zona. A cambio, Israel detendría su ofensiva militar y comenzaría su retirada del territorio.

“La razón por la que Hamas aceptó este acuerdo en primer lugar es porque actuamos militarmente contra su principal bastión (...) Como resultado, Hamas se volvió más flexible al darse cuenta de que el final está cerca“, aseguró.

Lo anterior se da luego que durante los últimos meses, Israel profundizara sus incursiones militares en la Franja de Gaza en marzo de este año. Desde el pasado 7 de octubre de 2023, más de 67 mil palestinos han perdido la vida según la información del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Además de enfatizar durante la entrevista que el acuerdo “debe ser aceptado en su totalidad”, Netanyahu también criticó a Europa por su posición durante el desarrollo del conflicto.

“Europa ha estado ausente, porque Europa ha cedido ante el terrorismo de Hamas", afirmó durante la entrevista, en la que señaló que los reconocimientos dados por diversas naciones al Estado Palestino son la “recompensa definitiva a Hamás tras la mayor masacre contra judíos desde el Holocausto”.

