SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Estos son todos los países que reconocen al Estado palestino

Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal lo hicieron. El primero es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Si lo hace Francia, país que ha afirmado que dará su reconocimiento, EEUU quedará como el único miembro permanente del Consejo en no reconocerlo.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Estos son todos los países que reconocen al Estado palestino. Foto: archivo.

Este domingo 21 de septiembre cuatro nuevos países reconocieron la existencia del Estado palestino, mientras que otros han sugerido que esperan hacerlo en el marco del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los cuatro que se unieron recientemente al listado son Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

Bélgica, Francia, San Marino, Luxemburgo, Malta y Andorra están entre los que se espera que lo hagan próximamente, según han afirmado sus autoridades.

El reconocimiento del Estado palestino por parte de los mencionados países se posiciona en medio de un escenario en el que han transcurrido casi dos años desde que estalló la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023.

Cabe recordar que esa fue la fecha en la que el grupo militante Hamas realizó una ofensiva directa contra Israel, la cual dejó 1.200 muertos y 250 rehenes.

Tras dicho episodio, las fuerzas israelíes han respondido con ataques permanentes contra la Franja de Gaza, los cuales han generado más de 64.000 muertes, según denuncian las autoridades sanitarias locales.

En medio de la constante ofensiva y de los llamados de Israel para que los últimos habitantes de la ciudad de Gaza se desplacen, Hamas publicó una imagen con las caras de 48 rehenes que presuntamente aún se encuentran retenidos en el enclave.

Advirtieron que los ataques en curso hacen peligrar sus vidas.

Previamente, el grupo militante había liberado a algunos de los secuestrados, lo que incluyó a unos 105 durante la tregua de noviembre. No obstante, de otros han entregado sus cadáveres o no se tiene mayor conocimientos sobre su estado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha insistido en que la existencia de Hamas es una amenaza para Israel y ha prometido acabar con el organismo armado.

De la misma manera, tras el reciente anuncio de los cuatro países que ahora reconocen al Estado palestino, acusó que “están recompensando enormemente al terrorismo”.

Entre los países que tomaron recientemente la decisión, resalta especialmente Reino Unido, ya que es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, tiene derecho a veto en las decisiones de este cuerpo.

Si lo hace Francia, país que ha afirmado que dará su reconocimiento de forma incondicional, Estados Unidos quedará cómo el único miembro permanente del Consejo en no reconocer al Estado palestino.

Los otros dos miembros permanentes, China y Rusia (entonces como parte de la Unión Soviética), lo hicieron a finales de 1988.

Reino Unido y Canadá son los primeros países del G7 en reconocer al Estado palestino. Y se tiene previsto que Francia, que es parte del bloque, también lo haga.

Las autoridades británicas afirmaron que tomaron la decisión en virtud de que el gobierno israelí no parece dispuesto a acabar con la “terrible situación” en Gaza y se niega a alcanzar un alto al fuego con Hamas.

Asimismo, exigieron que Netanyahu “deje claro que no habrá anexión en Cisjordania y se comprometa a un proceso de paz a largo plazo que ofrezca una solución de dos estados”.

Junto con ello, Reino Unido ha reclamado a Hamas la liberación de todos los rehenes, firmar un alto al fuego con Israel y comprometerse a desarmarse y a no tener ningún papel en el gobierno gazatí, según declaraciones reunidas por la BBC.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también ha subrayado que el reconocimiento del Estado palestino “no es una recompensa” para el grupo militante, como han sugerido autoridades irsraelíes.

“Nuestro llamado a una solución genuina de dos estados es exactamente lo contrario de la visión odiosa de (Hamas)”.

A continuación encontrarás la lista de países que, hasta el momento, han reconocido al Estado palestino.

Estos son todos los países que reconocen al Estado palestino. Foto: archivo.

Cuáles son los países que reconocen al Estado palestino

  • Afganistán
  • Albania
  • Argelia
  • Angola
  • Antigua y Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Australia
  • Azerbaiyán
  • Baréin
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Bielorrusia
  • Belice
  • Benín
  • Bután
  • Bolivia
  • Bosnia y Herzegovina
  • Botsuana
  • Brasil
  • Brunéi
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Camboya
  • Canadá
  • Cabo Verde
  • República Centroafricana
  • Chad
  • Chile
  • China
  • Colombia
  • Comoras
  • (República del) Congo
  • Costa Rica
  • Costa de Marfil
  • Cuba
  • Chipre
  • República Checa
  • Corea del Norte
  • República Democrática del Congo
  • Yibuti
  • Dominica
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • Egipto
  • El Salvador
  • Guinea Ecuatorial
  • Eswatini (anteriormente Suazilandia)
  • Etiopía
  • Gabón
  • Gambia
  • Georgia
  • Ghana
  • Granada
  • Guatemala
  • Guinea
  • Guinea-Bisáu
  • Guyana
  • Haití
  • Honduras
  • Hungría
  • Islandia
  • India
  • Indonesia
  • Irán
  • Irak
  • Irlanda
  • Jamaica
  • Jordania
  • Kazajistán
  • Kenia
  • Kuwait
  • Kirguistán
  • Laos
  • Líbano
  • Lesoto
  • Liberia
  • Libia
  • Madagascar
  • Malaui
  • Malasia
  • Maldivas
  • Malí
  • Malta
  • Mauritania
  • Mauricio
  • México
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Marruecos
  • Mozambique
  • Namibia
  • Nepal
  • Nicaragua
  • Níger
  • Nigeria
  • Noruega
  • Omán
  • Pakistán
  • Papúa Nueva Guinea
  • Paraguay
  • Perú
  • Portugal
  • Filipinas
  • Polonia
  • Catar
  • Reino Unido
  • Rumania
  • Rusia
  • Ruanda
  • San Cristóbal y Nieves
  • Santa Lucía
  • San Vicente y las Granadinas
  • Santo Tomé y Príncipe
  • Arabia Saudita
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leona
  • Eslovaquia
  • Somalia
  • Eslovenia
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • España
  • Sri Lanka
  • Sudán
  • Surinam
  • Suecia
  • Siria
  • Tayikistán
  • Tailandia
  • Bahamas
  • Timor Oriental
  • Togo
  • Trinidad y Tobago
  • Túnez
  • Turquía
  • Turkmenistán
  • Uganda
  • Ucrania
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Tanzania
  • Uruguay
  • Uzbekistán
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabue

Lee también:

Más sobre:Guerra Medio OrienteEstado palestinoPalestinaFranja de GazaGazaIsraelHamasBenjamín NetanyahuNetanyahuReino UnidoPortugalAustraliaCanadáONUNaciones UnidasFranciaMedio OrienteMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El precio del oro no para de subir y alcanza nuevos máximos históricos

Los dispares resultados de los grupos económicos del país al cierre del primer semestre

Gremio de lecheros anticipa un cierre de año con mayor producción nacional

Lo que las empresas de Santiago le han pedido al alcalde Mario Desbordes

La minería de Argentina, ¿es una amenaza para Chile?

Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras suspensión de varias estaciones

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

3.
Temblor hoy, domingo 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

5.
Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Temblor hoy, lunes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras suspensión de varias estaciones
Chile

Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras suspensión de varias estaciones

Doble homicidio en balacera en Puente Alto: atacantes simularon ser policías para realizar falso allanamiento

Temblor hoy, lunes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

El precio del oro no para de subir y alcanza nuevos máximos históricos
Negocios

El precio del oro no para de subir y alcanza nuevos máximos históricos

Los dispares resultados de los grupos económicos del país al cierre del primer semestre

Gremio de lecheros anticipa un cierre de año con mayor producción nacional

Estos son todos los países que reconocen al Estado palestino
Tendencias

Estos son todos los países que reconocen al Estado palestino

Quién es Pavel Zarubin y por qué es el periodista predilecto de Vladimir Putin y el Kremlin

Alergias primaverales: cuáles son los síntomas, tratamientos y cuándo ir al doctor

“De ser carne de meme a convertirse en héroe”: en España siguen los elogios a Alexis Sánchez tras su gol con el Sevilla
El Deportivo

“De ser carne de meme a convertirse en héroe”: en España siguen los elogios a Alexis Sánchez tras su gol con el Sevilla

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Villarreal por la liga española

Alejandro Tabilo confirma su resurgimiento y jugará la final del ATP de Chengdú

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Gonzalo Valenzuela y su comedia en Prime Video: “El pádel al final es una anécdota”
Cultura y entretención

Gonzalo Valenzuela y su comedia en Prime Video: “El pádel al final es una anécdota”

El último y se acaba: por qué extrañaremos tanto a The Who tras su adiós a los escenarios

Bullicio y serenidad

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina
Mundo

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

Mathieu Gaillard: “Macron tiene lo necesario para aguantar hasta las próximas presidenciales de 2027″

La revolución digital en Ucrania: la transformación que cambia vidas en tiempos de guerra

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención