Hamas publica imagen de 48 rehenes y advierte que la ofensiva contra Franja de Gaza pone en peligro sus vidas

Este sábado 20, el brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezedín Al-Qasam, publicaron una foto con las caras de 48 rehenes que aún están supuestamente retenidos en la Franja de Gaza.

En la imagen, también se reconoció a Ron Arad, un piloto de la Fuerza Aérea israelí capturado en 1986 y del que no hay noticias desde 1988.

Según El Español, a través de un mensaje incluido en la imagen “de despedida”, Hamas advierte de que la ofensiva en curso contra Ciudad de Gaza hace peligrar la vida de los rehenes.

Con ello, de acuerdo a Antena 3, las Brigadas Ezeldín al Qasam han vuelto a acusar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de negarse a un acuerdo para un alto el fuego en Gaza que implique la liberación de los rehenes.

Cabe recordar que, acorde con el mismo medio, Hamás se ha mostrado abierto a la posibilidad de liberar a todos los rehenes. Esto a cambio de que Israel haga un alto el fuego, retire sus tropas y autorice la entrega de ayuda humanitaria a la población.

Pero este acuerdo no se ha zanjado, pese a la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto.

Según Antena 3, Israel creen que Hamás y otros grupos armados tienen 48 rehenes.